Las críticas y las preguntas a los locales hosteleros están a la orden del día. Es muy común encontrarte por Twitter con respuestas virales y curiosas que a veces son tan graciosas como esta.

Las redes sociales se ha convertido en el escaparate de moda para dejar todo tipo de quejas y situaciones surrealistas para protestar por cualquier servicio en la hostelería. Como el mensaje que ha colgado un camarero y que se ha vuelto viral. La situación es la siguiente: Una persona pregunta lo siguiente: "Hola, soy celiaca (haciendo referencia a su alergia). ¿Habría algún problema con el desayuno? Me gustaría reservar para este fin de semana. Y otra cosita, todas las habitaciones tienen terraza privada? Gracias".

La respuesta del empresario no se hizo esperar y es lo que se ha hecho viral: "Buenas tardes, Celiaca. El desayuno está incluido en el precio de las habitaciones. Todas las habitaciones tienen una terraza privada. Si tiene alguna pregunta, siempre puede contactarme. ¡Espero verte pronto!".

Las redes no dan crédito a que el empresario haya confundido la alergia con el nombre de la comensal. "Es que...¡ que padres ponen ese nombre a su hija!", escribe uno en modo irónico.

El intento de zasca de un hostelero que no le ha salido del todo bien: "Pida jamón ibérico del bueno"

Un cliente dejaba una reseña quejándose de la calidad de la comida y el servicio. "Paramos a tomar un tentempié, mi mujer, mi hija y yo, pedimos bebida y dos bocadillos de bacon con queso, (4,50€/u), no lo recomiendo pues el poco bacon que llevaba los bocadillos estaba frío y seco como la mojama. Se lo dije al camarero y en vez de solucionarlo se ofendió".

El propietario decidió entonces responder al mensaje. "Claro… la próxima vez que venga “a la tierra de sus padres” que tantos golpecitos en el pecho se ha dado… pida JAMÓN IBÉRICO del bueno.. del de verdad y no Bacon, que es el que se compra un dúplex porque no tiene pa chalet… SO TIESO!".

Un comentario que se ha vuelto viral y que ha dividido a los usuarios de Twitter. "Mira que suelo defender al hostelero, pero en una cosa tiene razón. Que el bocadillo sea de bacon y queso no implica que tenga que ser un bocata duro, seco o tieso. He comido muy buenos bocadillos de bacon y queso por 5 euros. Calentitos, jugosos y con el queso derretido". "Vaya respuesta del comercio, la educación no está reñida con la contestación". "La calidad del bacon queso debería ser buena no hay escusa por parte del bar...en mi opinión". "Que poca vergüenza tiene el dueño del bar, solo con la respuesta se merece que no entre nadie".