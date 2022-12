Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos son cada vez más comunes en internet. Especialmente en las plataformas de valoración de establecimientos, una herramienta que cada vez tiene más peso en los clientes a la hora de elegir establecimiento y en la que, también, son muchos los consumidores que tratan de tomarse la justicia por su parte dejando malas valoraciones.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.

Eso es lo que ha sucedido en este caso, en el que la mala opinión de un cliente fue respondida con dureza por el propietario del restaurante.

Todo comenzó con una crítica en internet sobre el "trato" dentro del establecimiento. "Sitio estupendo siempre y cuando seas un perrito (no raza humana". Les atienden de manera rápida y gentil (si eres un ser humano no esperes el mismo trato)", comentaba el usuario.

La propietaria del establecimiento no dudó en contestar al comentario de forma tajante. "Hola gio y Patri. La verdad es que no entiendo muy bien su comentario. Parece que les molesta que tratemos a los perros con cariño. Somos amigos de los peludos ya que ellos no hablan... Siento que no haya sido de su agrado la situación. La próxima vez póngase de 4 patas y ladre un poco y uo misma personalmente le daré un recorte de jamón serrano. Un saludo", ha respondido ante los aplausos de un gran número de usuarios de Twitter.

Por qué no nací perro😅 pic.twitter.com/4lSx90a605 — Soy Camarero (@soycamarero) 16 de diciembre de 2022

"Yo siendo camarero me han llegado a silbar o incluso chasquear los dedos como si fuese un perro o una vaca y tener que llamarles la atención, de forma educada y civilizada. Así que esta gente que no se hagan los ofendiditos". "Prefiero a un perro, fuimos a comer a un restaurante, entra un señor y lo sientan cerca de nosotros, no pude seguir comiendo del olor a humanidad que desprendía, era insoportable. Tengo que poner una reseña mala al restaurante, porque un señor no sepa lo que es el agua y el jabón?". "A ver si aprendemos a compartir lugares que parece que nos hemos vuelto exquisitos para todo... La falta de empatía hacia los animales en este país es palpable en la cantidad de tradiciónes absurdas que hay.. A ver cuando nos humanizamos más y dejamos de quejarnos por todo", comentaban varios usuarios de la red social del pájaro azul.