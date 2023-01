Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos son cada vez más comunes en internet. Especialmente en las plataformas de valoración de establecimientos, una herramienta que cada vez tiene más peso en los clientes a la hora de elegir establecimiento y en la que, también, son muchos los consumidores que tratan de tomarse la justicia por su parte dejando malas valoraciones.

Pero también entre los propios profesionales de la hostelería surgen polémicas que muchos no dudan en compartir en las redes sociales. Es el caso de un joven amaraero, de 30 años, como asegurar tener, que buscaba trabajo de los uyo en un establecimiento y decidió responder a la oferta de trabajo. Sin embargo, la respuesta que recibió no era, ni mucho menos, la que esperaba.

La cuenta "Soycamarero", ha compartido los pantallazos de Whatsapp. "¿Los 30 los cumple en septiembre, verdad?", le preguntaba el encargado, a lo que el camarero respondía afirmativamente. "Porque ahora mismo las ofertas que tenemos es hasta 30 años, por eso te preguntaba", contestaba.

"Vaya, es la primera vez que me encuentro una situación similar. En esta época en a que apenas hay camareros y menos buenos lo que suele primar es la experiencia", explicaba el joven. "Es una manera de combatir el paro juvenil el incentivar que, como tú has dicho, haya nuevos profesionales que actualmente escasean", explicaba el encargado.

"Entiendo esa estrategia y puedo llegar a verla lógica. Pero también siento que es una forma de que a los profesionales que llevamos como en mi caso desde los 16 forjando y amando esta profesión descatalogarnos prematuramente. En mi caso puedo decirte que soy una persona que no trabajo en la hostelería por resignación, trabajo por pasión, porqué me gusta. La verdad es que me ha entristecido un poco saber que cabe la posibilidad de que a partir de los 30 no me quieran en ninguna parte", respondía el joven.

Quieren con experiencia y cuando la tienes te "prejubilan". pic.twitter.com/HdrXt2imDL — Soy Camarero (@soycamarero) 24 de enero de 2023

El tuit se ha vuelto viral y son muchos los comentarios que han mostrado su indignación. "Vaya! Si con 30 años ya eres viejo yo debo ser una momia". "Por desgracia, llevo encontrándome desde los 25 con muchas empresas en las que me dicen que soy vieja para trabajar y ahora con 38, casi 39, es peor todavía, aunque cumpla todos los demás requisitos. esto pasa en todos los sectores, aunque en unos se nota más que en otros". "Pasa más en hostelería, también en casi todos los trabajos cara al público. Principalmente por "imagen": guapo@s y jóvenes. Además de las subvenciones estatales, la manejabilidad y facilidad para la implementación de "la cultura de empresa" en sus cabecitas... entre otras cosas".