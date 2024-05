El truco de una azafata para que te traten de forma especial cuando viajes en avión: un llavero

¿Quieres que te traten de forma especial cuando viajas en avión? Pues hay un truco que solo suele conocer el personal que trabaja en las aerolíneas y que ha hecho público en las redes sociales una azafata: un llavero.

Pero no se trata de un llavero al uso, se trata de una tira de tela alargada que lleva bordada la frase: "Remove Before Flight" (retirar antes de volar). Estas tiras, que normalmente son de color rojo, aunque actualmente hay de diversos colores y con otras frases, suelen estar colocadas de forma estratégica en distintas partes del avión, tanto en el interior como el exterior, y sirven para que el personal de la aerolínea compruebe que todo está correcto.

Sin embargo, muchas azafatas, entre otros miembros de la tripulación, han adaptado estas tiras como llaveros y las colocan en sus mochilas. De este modo, cuando vuelan en un avión pero no están trabajando, la tripulación sabe que se trata de compañeros y que quizá pueden serle útiles en algún momento durante el vuelo.

Cabe señalar que lo normal es que las personas que trabajan en aerolíneas avisen a la tripulación de su situación para poder ayudar durante el vuelo en caso de que sea necesario. Y esto supone, en muchas ocasiones, que puedan recibir un trato especial durante el viaje. Sin embargo, algunas personas admiten sentir cierta vergüenza porque no quieren ser tratados de forma diferente al resto de viajeros, y no dicen nada. Para estos casos, utilizar las tiras de "remove before flight" como llaveros en sus mochilas hace que no sea necesario decirle nada a la tripulación.

Pero, ¿el resto de viajeros también puede utilizar este truco? Pues la verdad es que sí, ya que es fácil hacerse con este tipo de llaveros, que se venden por internet y con precios que no llegan a los 10 euros. La azafata que ha revelado este secreto es la tiktoker Barbiebac, tal y como puedes ver aquí:

Comunicación

La comunicación efectiva y la colaboración entre pilotos y asistentes de vuelo son fundamentales para garantizar un viaje fluido y seguro. A través de briefings previos al vuelo y una coordinación constante durante la operación, la tripulación trabaja en armonía para superar cualquier desafío que pueda surgir durante el vuelo.

