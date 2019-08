El deshielo de glaciares del Himalaya libera polución atrapada décadas atrás

Los glaciares del Himalaya que se están derritiendo están liberando décadas de contaminantes acumulados en los ecosistemas aguas abajo.

Una nueva investigación publicada en 'Journal of Geophysical Research: Atmospheres' descubrió productos químicos utilizados en pesticidas que se han acumulado en los glaciares y las capas de hielo en todo el mundo desde la década de 1940, que se están liberando a medida que los glaciares del Himalaya se derriten como resultado del cambio climático.

Estos contaminantes se están acumulando en los lagos del Himalaya, impactando potencialmente la vida acuática y bioacumulando en los peces a niveles que pueden ser tóxicos para el consumo humano.

El nuevo estudio muestra que incluso las áreas más remotas del planeta pueden ser depósitos de contaminantes y arroja luz sobre cómo viajan los contaminantes alrededor del mundo, según los autores del estudio.

Los glaciares del Himalaya contienen niveles aún más altos de contaminantes atmosféricos que los glaciares en otras partes del mundo "debido a su proximidad a los países del sur de Asia que son algunas de las regiones más contaminadas del mundo", dijo Xiaoping Wang, geoquímico de la Academia China de Ciencias y autor del nuevo estudio.

Los contaminantes pueden viajar largas distancias a través de la atmósfera en partículas de polvo y moléculas de agua. Estudios anteriores han demostrado que las capas de hielo del Ártico y la Antártida contienen altos niveles de contaminantes que viajaron miles de kilómetros antes de caer sobre el hielo y ser incorporados a los glaciares. Este fenómeno de altos niveles de contaminación lejos de las fuentes de contaminación, conocido como la paradoja del Ártico, también se observa en glaciares de alta montaña como los del Himalaya.

La cuenca Nam Co, en la meseta tibetana central en el Himalaya, entre las montañas Gangdise-Nyainqntanglha al norte y la cordillera Nyainqntanglha al sur, alberga más de 300 glaciares que cubrieron casi 200 kilómetros cuadrados en 2010. Pero el hielo se derrite: entre 1999 y 2015, el volumen total de hielo en la cuenca Nam Co disminuyó en casi un 20 por ciento.

Debido al calentamiento global, los glaciares del Himalaya se están derritiendo a una velocidad sin precedentes, liberando décadas de contaminantes acumulados en los ecosistemas aguas abajo, dijo Wang. Para comprender mejor este ciclo, Wang y sus colegas midieron las concentraciones de una clase de productos químicos utilizados en pesticidas llamados ácidos perfluoroalquílicos (PFAA) en el hielo y la nieve glaciares, la escorrentía del agua de deshielo, la lluvia y el agua del lago en la cuenca Nam Co.

Al analizar muestras de hielo, nieve y agua recolectadas en la cuenca Nam Co, Wang y sus colegas descubrieron que los glaciares de la región liberan alrededor de 1,342 miligramos de PFAA por día en el lago Nam Co. Detectaron niveles tan altos como 2,171 picogramos por litro en el lago. En estas condiciones, la entrada anual total estimada de PFAA en el lago Nam Co es de aproximadamente 1.81 kilogramos por año.

"En general, los resultados son comparables a estudios previos sobre lagos en regiones polares", escribió el equipo.

Los PFAA son conocidos por tener una vida útil muy larga. Los químicos no se biodegradan regularmente y pasan fácilmente a través de organismos y ecosistemas, mientras se concentran continuamente a través de varios procesos biogeoquímicos.