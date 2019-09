Un informe asegura que poner fin a la sobrepesca podría frenar el cambio climático

Poner fin a la sobrepesca puede frenar el cambio climático. Es la conclusión a la que han llegado dos científicos de la Universidad de Columbia Británica, Rashid Sumaila y Travis Tai en un informe que han presentado ante la ONU para demostrar que ambos problemas pueden resolverse de forma conjunta.

Este informe ha sido encargado por la organización Our Fish, que trabaja para acabar con la sobrepesca y el descarte innecesario. Según este grupo, los resultados del informe ofrecen a los gobiernos de la UE una oportunidad realista para tomar medidas "inmediatas y eficaces" frente al cambio climático y también para cumplir con sus obligaciones legales de poner fin a la sobrepesca.

El documento de trabajo, Ending Overfishing Can Mitigate Impacts of Climate Change (poner fin a la sobrepesca puede mitigar los efectos del cambio climático), concluye con la afirmación de que la sobrepesca y el cambio climático no son problemas excluyentes que deben abordarse por separados, porque ambas situaciones afectan a la salud de los océanos y ponen en peligro a ecosistemas marinos y a los bienes y servicios que proporcionan a las comunidades.

"Acabar con la sobrepesca daría al océano un respiro frente a la presión humana, haciéndolo más resistente a los efectos de la crisis climática, al tiempo que ayudaría a restaurar ecosistemas marinos de valor crítico", han señalado Travis Trai y Rashid Sumaila.

Asimismo, Sumaila ha puntualizado que la sobrepesca ha debilitado "gravemente" el sistema inmunológico del océano. Esta semana el Doctor Sumaila estará en Bruselas para informar a los responsables políticos de la UE sobre cómo poner fin a la sobrepesca en aguas de la UE contribuirá a lograr los compromisos contra el cambio climático.

Por otra parte, la directora de programas de la campaña Our Fish, Rebecca Hubbard, se ha mostrado confiada en que al acabar con la sobrepesca en 2020 también se reforzará los océanos frente al cambio climático y pide a los Estados miembros de la UE terminar cuánto antes con estas prácticas.