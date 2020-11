Las ciudades más grandes del mundo no se están preparando adecuadamente para afrontar los impactos del cambio climático, según un estudio de investigadoras del Basque Center for Climate Change (BC3), que también evidencia que los planes de adaptación de las ciudades españolas "no están diseñados para ser efectivos" frente a dicho fenómeno.

Según han informado fuentes del centro vasco, el estudio ha sido elaborado por Marta Olazabal y María Ruiz de Gopegui, investigadoras del Basque Center for Climate Change (BC3), con sede en Bilbao, y publicado en "Landscape and Urban Planning", la revista número uno a nivel internacional en la disciplina de estudios urbanos.

Según una de sus conclusiones, los planes de adaptación al cambio climático de las ciudades más grandes del mundo no van a conseguir resultados efectivos a medio y largo plazo tal y como están planteados ahora.

El estudio identifica los planes de adaptación de 59 ciudades costeras, entre las más grandes de todo el mundo, y analiza sus fortalezas y debilidades. A su vez, se basa en otro estudio publicado el año pasado por las investigadoras del BC3 que examinaba 136 ciudades a nivel mundial. De esta forma, se considera que el análisis "ofrece una visión internacional muy representativa de la situación actual".

Según las investigadoras, los planes de adaptación de las ciudades "todavía son poco efectivos, entre otros factores, porque los procesos de financiación no están bien definidos, no se asignan responsabilidades suficientes, la naturaleza regulatoria de dichas políticas y planes es bastante escasa, no se genera ni utiliza adecuadamente el conocimiento sobre impactos y riesgos del cambio climático, y, por último, los temas de equidad y justicia social no están aún bien integrados".

El análisis evidencia que algunas ciudades han hecho un mayor esfuerzo que otras en diseñar sus planes de adaptación como Los Ángeles y Baltimore (Estados Unidos); Montevideo (Uruguay); Lisboa (Portugal) y Ulsan (Corea del Sur).

En el otro extremo, las políticas que obtienen peores resultados son las de Hong Kong y Shanghái (China), Sapporo (Japón), o Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

En el caso de España, el estudio actual se fija en Barcelona, si bien en los trabajos anteriores realizados por las investigadoras de BC3, de 54 capitales de provincia solo encontraron 11 ciudades con planes de adaptación al cambio climático, que "no están diseñados para ser efectivos frente al cambio climático".

Con el fin de que esas políticas sean efectivas en un futuro, las investigadoras abogan por mejorar la información climática existente, aumentar los canales de financiación a nivel local, reforzar la parte regulatoria de las medidas de adaptación, yendo más allá de las recomendaciones; y tener en cuenta los grupos vulnerables, entre otros planteamientos.

El Basque Centre for Climate Change (BC3), es un centro internacional de investigación interdisciplinar con sede en Bilbao para el estudio del cambio climático impulsado por el Gobierno Vasco que tiene entre sus socios a Ikerbasque, la Universidad del País Vasco e Ihobe, la Sociedad Vasca para la Gestión y Conservación del Medio Ambiente.