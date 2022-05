“Uno de nuestros principales retos es conseguir que desde el gobierno del Principado escuchen a los pobladores del parque nacional de Picos de Europa y podamos estar orgullosos de pertenecer al mismo mejorando la gestión que tienen que realizar desde Oviedo”. Esta es la única “espinita” que tiene José Manuel González Castro, quien lleva once años al frente del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Una labor que, reconoce, le atrapa, especialmente por la unión y el buen ambiente que reina en todo el concejo. “Soy un apasionado de mi trabajo, me encanta ser Alcalde, y eso se transmite, la gente lo nota. El avanzar como concejo se basa en hablar y conectar con los vecinos”, destaca. “Estoy abierto para atender sus demandas y reclamaciones, pues aportan mucho al día a día del municipio y a su desarrollo”, añade el regidor, quien no puede hacer un balance más positivo de esta etapa y de los logros conseguidos.

“Tenemos un Ayuntamiento abierto a todos los ciudadanos en el que no gobiernan ocho concejales sino todos los vecinos de Cangas, porque tenemos muy presentes que somos asalariados de los vecinos, a ellos me debo y para ellos debo de trabajar”, recalca González Castro, quien se muestra orgulloso de encabezar un Ayuntamiento cercano, humilde y participativo, además de saneado, “donde se paga a los proveedores en un mes y donde se tienen las cuentas al día, pues tengo muy presente la responsabilidad que se tiene ocupando el sillón de Alcalde y gestionando el dinero que los vecinos aportan con su trabajo”, apunta. Unos vecinos que, en su opinión, siempre han hecho gala de la unión y de haber remado en la misma dirección, especialmente cuando las circunstancias les han sido adversas. “Cangas siempre fue ejemplo de que, cuando nos vienen malas, sacamos lo mejor de nosotros mismos, sacamos fuerzas y salimos reforzados, y esto yo creo que pasó con la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Somos un concejo solidario, que nos preocupamos por nuestros vecinos, que trabajamos desinteresadamente para y por el concejo, sin mirar ningún interés personal; y en este aspecto destacamos, somos un referente”, comenta con orgullo. “Tanto los trabajadores como las empresas de Cangas de Onís fueron un ejemplo durante todos estos meses. Fueron los primeros que se preocuparon, que se molestaron y que trabajaron para que las cosas se hicieran y salieran bien, para que nos vieran como un destino turístico sano y saludable en épocas de crisis, para seguir creciendo y para seguir avanzando; y la verdad es que desde el Ayuntamiento es de agradecer el buen comportamiento de los trabajadores, de los empresarios y también de los vecinos”, añade. Una vez superada, o al menos controlada, la crisis sanitaria, Cangas de Onís se prepara para retomar sus actividades, pues siempre ha destacado por ser un concejo con gran actividad diaria. No solo en la temporada estival, sino durante todo el año. “Estamos preparados para recibir a visitantes, a viajeros, a peregrinos, a turistas y también para trabajar en beneficio de nuestros vecinos, para crear nuevas oportunidades a todos. En este Ayuntamiento nos gusta trabajar coordinada y conjuntamente con distintas asociaciones y clubes para dar vida al pueblo, tanto en temporada alta como en baja, poniendo en marcha actividades deportivas cada fin de semana, ya sea la media maratón Ruta de la Reconquista, que será el último sábado de mayo y reunirá a 1.500 corredores; la clásica cicloturista Lagos de Covadonga, con 4.500 inscritos; o fútbol, voleibol, rallies o el 4x4, actividades que queremos activar de nuevo”, explica el regidor cangués. Los planes no acaban aquí pues, además del deporte, la gastronomía o el turismo religioso son otros de los pilares, sin olvidarse del carácter rural y ganadero del concejo. “Estamos retomando también otro tipo de eventos como la feria de marzo de ganado de Corao, la de mayo, el certamen del queso, las distintas actividades culturales que tenemos enmarcadas dentro de la Casa de Cultura o las actividades gastronómicas, por ejemplo en torno a nuestra gran joya, el queso de Gamonéu, elaborado por pastores y ganaderos, el cual se hace con leche cruda de vaca, cabra y oveja. Queremos potenciar aun más este turismo gastronómico”, resalta González Castro. “Somos un destino turístico consolidado, contamos con un buen número de recursos para ello, también desde el punto de vista religioso, con el Santuario de Covadonga; o desde el turismo activo, con la bajada del Sella. Nos estamos preparando ya de cara al verano para los muchos turistas y viajeros que vienen”, agrega. A todos estos atractivos se le debe añadir su excelente ubicación, a apenas media hora tanto de la playa como de la montaña: “Somos la entrada natural al parque nacional de los Picos de Europa- Lagos de Covadonga, esa joya medioambiental que tenemos en Asturias y que deberíamos cuidarla mucho más. También somos la entrada principal al santuario de Covadonga, que reúne cada año a más de un millón y medio de peregrinos; y también estamos a menos de 20 minutos de las magníficas playas de Ribadesella o de Llanes”. Llegar hasta aquí ha sido un trabajo de largo recorrido, pues antes de su llegada al Consistorio hubo otro regidores que, bajo su punto de vista, también defendieron a capa y espada los intereses del concejo. “Tuvimos mucha suerte con los alcaldes de la época democrática. empezando por Luis Miguel Ortiz y continuando con el querido Toño –Juan Antonio Vega–, que falleció siendo alcalde”, recuerda. “También Miguel Ángel Villoria, Pilar Díaz Junco, que llegó a la Alcaldía tras fallecer Toño; y Alfredo García, que fue el que me precedió. Todos los que estuvieron antes que yo trabajaron por y para el concejo y defendieron los intereses generales del municipio. Y todos ellos fueron construyendo el Cangas que hoy conocemos, el Cangas que es un destino turístico consolidado y un referente para Asturias. También todos ellos cuidaron el lado ganadero, nunca se descuidó nuestro origen, pues somos un concejo de labradores y siempre se ha de tener muy presente a esta parte de Cangas de Onís”, expone. Tanto es así que entre sus prioridades para esta legislatura está “seguir apostando por los saneamientos de la zona rural, de los pueblos de Cangas, que son más de 60 y nos importan. Por ello seguiremos hablando con los vecinos para atender sus necesidades, pues no todo es el turismo, los Lagos o la gastronomía”, comenta González Castro, quien recalca que “tenemos un compromiso político firme con todos ellos en lo que a consignación presupuestaria se refiere. Saneamiento, carreteras... Son muchos pueblos y poco dinero, y no se llega a todos”, reconoce el Alcalde, quien también tiene como reto “seguir mejorando la Cangas urbana, haciendo sus calles mas peatonales, mejorando el centro de salud y que continuemos siendo un referente cultural con la adquisición de nuevas infraestructuras”.