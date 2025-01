Sixto Castro Rodríguez, el dominico cangués que comparte cartel con treinta premios Nobel

Con un cenobio relevante como el de Corias, que después de haber sido escuela y cárcel en 1860 pasó a manos de los dominicos, que utilizaron el noble edificio para formar a misioneros, era lógico que el concejo ofreciera a alguno de sus hijos a la orden de predicadores. Uno de los más relevantes de las últimas generaciones es Sixto Castro Rodríguez, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Valladolid, que hace unos meses fue elegido miembro ordinario de la Academia Europea de Ciencias y Artes, entidad que tiene como objetivo estimular la colaboración interdisciplinar entre reputados científicos de todas las disciplinas, destacados artistas y profesionales de la gobernanza. Su propósito es ayudar a resolver cuestiones complejas para el bienestar del futuro de los europeos. La Academia reúne a dos mil eminentes académicos y profesionales, entre ellos una treintena de Premios Nobel.

Sixto Castro nació en Cangas del Narcea en 1970 e ingresó en la orden de los dominicos a los 18 años para cursar estudios de Filosofía en el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid. Continuó su formación en la Universidad vallisoletana, donde obtuvo el doctorado. Además, curso Teología en la Facultad de San Esteban de Salamanca, y obtuvo también el título de profesor de órgano en el conservatorio de esta ciudad. En octubre de 2022 fue distinguido por la Cátedra de Cultura Cristiana Robert Randall con el título de Profesor Distinguido.

Profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Valladolid, su labor académica se centra en la teoría del arte, la cuestión de la belleza y los elementos religiosos y teológicos presentes en las teorías estéticas contemporáneas. Ha sido profesor invitado en la Bayreuth Universität (Alemania) y académico visitante en las universidades de Temple (Filadelfia), Houston, Oxford, Lovaina y Columbia.

También ha escrito varios libros y publicado numerosos artículos en diversas revistas filosóficas. Actualmente es editor de la revista "Estudios Filosóficos", editada por el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid.

Según sus propias palabras, “de más está decir que me gusta leer (¿a qué filósofo no?) y la música, sobre todo la polifonía española del Renacimiento y toda la música de órgano (deformación profesional), aunque no le hago ascos a contemporáneos como Arvo Pärt. El cine es otra de mis pasiones. Y tengo la suerte de viajar mucho a congresos, conferencias y cosas por el estilo, lo que me ha permitido conocer diversos países”.

A todo ese currículum hay que añadir que fue autor del guion de la última edición de la exposición de arte sacro “Las Edades del Hombre”, que el pasado año se celebró en la iglesia de Santiago y en la Colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo (León), sede compartida con la cripta del Pórtico de la Gloria de la Catedral y en el Monasterio de San Martín Pinario, de Santiago de Compostela.