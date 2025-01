Los cangueses celebran la nueva edición digital de La NUEVA ESPAÑA: "El concejo gana visibilidad"

LA NUEVA ESPAÑA de Cangas del Narcea comienza su andadura con una magnífica acogida por parte de los vecinos que este miércoles se sorprendieron al descubrir que el concejo estrenaba un espacio informativo exclusivo en la página web de LA NUEVA ESPAÑA. La de Cangas del Narcea es la primera edición nativa digital del periódico que se abre en el Suroccidente y la segunda del Occidente, después de la de Salas. Una apuesta informativa que ha sido muy valorada por los cangueses que celebran la implicación del diario líder en Asturias con la información de proximidad en el municipio. La principal ventaja que ven los cangueses que tendrá contar con más presencia informativa en la web del diario es la visibilidad que ganará el concejo y las actividades que se organizan en él, que también tendrán reflejo en el papel.

"Está genial, que se vea que el Occidente existe, creo que ganaremos en visibilidad y es necesario, porque a veces hablas en Oviedo de que eres de Cangas del Narcea y parece que estemos en Narnia y solo nos separa una hora de viaje", expone la vecina María Menéndez.

Una percepción compartida por quienes iban descubriendo la nueva edición digital dedicada al concejo a primeras horas de la mañana. "Me parece un avance muy importante, porque va a ser mucho más rápido acceder a la información y porque supone que saldrán muchas más noticias del concejo. Además, en Cangas pasan muchas cosas, hay mucho movimiento, actividades y también se están haciendo obras, es una buena forma de que la gente nos enteremos de todo lo que pasa", subraya el hostelero Marcos Gómez en su bar Nuevo Café del Carmen. Añade además que hoy en día "todos miramos las noticias en el móvil, la primera noticia siempre te llega por el móvil".

Repercusión para negocios y turismo espera la canguesa Rocío Rodríguez, que considera que tener más presencia en la página web de LA NUEVA ESPAÑA "va a ser importante para ganar visibilidad y cuanto más se conozca el concejo, más gente va a venir y eso es bueno para los negocios y para el turismo, yo creo que va a traer cosas buenas contar con esta presencia".

Fiel al periódico en papel desde hace décadas es el vecino Paco Veiga, sin embargo, esperaba el momento de que por fin Cangas del Narcea tuviera su espacio con una edición digital propia. "Me parece fenomenal, veía que Grado y Salas tenían su edición y me preguntaba por qué no Cangas del Narcea, siempre pensé que teníamos que tenerlo, así que me parece estupendo", asevera.

También es defensor del periódico en papel Rodolfo Valdés "Fito", que mientras recogía en el quiosco el ejemplar del día descubría que se abría la edición nativa digital del municipio, algo que ve muy útil para la gente que está viviendo afuera, como es el caso de sus hijos, para que puedan mantenerse informados sobre lo que ocurre en su tierra. "También yo tiro de la versión digital del periódico cuando salgo de Asturias para informarme", asegura.

Quienes regentan los quioscos ven con buenos ojos ganar presencia digital, pero no esconden el temor a la pérdida de ventas en papel. "Me parece bien la apuesta, porque hay que ir con los tiempos, aunque todo el mundo digital nos pueda perjudicar para la venta en papel, pero es lógico que las ediciones digitales se vayan ampliando", explica el quiosquero Donino Díaz, que en cuanto a lo que supondrá para Cangas está seguro de que "todo lo que sea publicitarse y tener presencia en medios de comunicación va a ser bueno" y recuerda que el concejo "continúa resistiendo, aunque estamos apartados del centro logramos que la gente se vaya quedando, así que toda la publicidad que se nos haga es bienvenida".

También a la quiosquera Loli Yáñez le parece que "es una maravilla, todo lo que sea progreso es bienvenido, pero esperemos que el papel no decaiga" y recuerda que aunque la información salga en internet "si quieres tener el recuerdo de lo que se va publicando y de lo que se habla del concejo, lo mejor es también adquirir el papel, de hecho, tengo muchos clientes que aunque tienen internet y lo utilizan, el periódico lo quieren en papel todos los días, les gusta leer en papel, tienen que tocarlo".

Inmaculada Fernández, al frente de la librería Treito, considera que "todos los adelantos que haya son buenos para el pueblo y la zona en general" y es de las que cree que servirá para "dar mayor visibilidad a Cangas de cara a la gente afuera y va a permitir a los vecinos poder estar más al día de todo lo que pasa". En este sentido, subraya que la villa y alrededores "se hacen muchas cosas a nivel cultural, deportivo… Prácticamente todas las semanas tenemos actividades de todo tipo y es bueno que se vea que en el pueblo hay vida".

Feli Gundín y su marido Patiño descubrieron la página web canguesa mientras tomaban algo en una cafetería del pueblo y al verla celebraron su existencia. "Está muy bien la página, ahora que la veo me gusta y es interesante para poder enterarte de todo lo que pasa en Cangas", subraya Patiño. Además, Feli Gundín añade que "me parece una cosa importante para Cangas porque hay gente que no puede ir a coger el periódico a diario y de esta forma puede informarse de lo que pasa en el concejo". n