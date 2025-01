José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea: “Si algo tiene este concejo son fortalezas para ser el mejor sitio para vivir”

Con optimismo mira al futuro el alcalde de Cangas del Narcea, el popular José Luis Fontaniella (1977), que está en su segundo mandato, no consecutivo, en el que puede presumir de haber conseguido una abrumadora mayoría absoluta, con 11 concejales de los 17 que componen la Corporación. Afronta 2025 con la ilusión de haber logrado movilizar inversiones por valor de 3,3 millones de euros y con la vista puesta en finalizar el mandato invirtiendo 5 millones de fondos propios del Ayuntamiento. Los retos que tiene por delante se centran en buscar la ampliación de los polígonos industriales para permitir que las empresas puedan crecer; la materialización de la llegada de nuevas inversiones al concejo en materia de energías renovables y la eterna reivindicación de la necesidad de mejora de las comunicaciones y telecomunicaciones para lograr retener población. No obstante, confía en el potencial del concejo y subraya que “si algo tiene Cangas del Narcea son fortalezas para poder ser el mejor sitio para vivir”.

-El cierre de la minería y la central térmica en estos últimos años fue un punto de inflexión para Cangas y el Suroccidente en general. ¿Qué fortalezas tiene el concejo para mirar al futuro?

-En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que la minería no se acabó. Sufrió una recesión muy importante. Pero tenemos la mina de oro en Belmonte de Miranda con 450 empleados, de los cuales un 20 por ciento son de Cangas de Narcea. También está activa la de Tineo, la de Tormaleo (Ibias), en Cerredo (Degaña), y en Cangas, aunque todavía no está trabajando, pero tiene visos de un gran futuro y mantiene más de 60 puesto de trabajo. Es decir, a día de hoy la minería es importante, es privada, no está subvencionada, por lo tanto tiene viabilidad y hay que apoyarla. En cuanto al futuro, yo lo miro con mucho optimismo porque veo muchas oportunidades y te contesto con preguntas: ¿Dónde más se puede disfrutar de un espectáculo como es la Descarga de las fiestas del Carmen? ¿Dónde está el mayor robledal de Europa, sino en Cangas, en la reserva de Muniellos? ¿Dónde puedes ver aún urogallos y osos como en Cangas del Narcea? ¿Dónde se puede disfrutar de una hostelería como la que se disfruta aquí? ¿Cuál es la capital del vino de Asturias, que compite con otros vinos a nivel mundial? ¿Cuál es el concejo con más cabezas de ternera asturiana de Asturias? ¿Cuántas villas conoces en las que existan más de doce edificaciones palaciegas de los siglos XVI y XVII? Yo creo que Cangas de Narcea es único en muchos ámbitos y, desde luego, es ahí donde nos tenemos que agarrar y lo que tenemos que explotar. Si algo tiene Cangas del Narcea son fortalezas para poder ser el mejor sitio para vivir.

-Dejar de perder población es una de las principales preocupaciones de esta zona. Según el INE, Cangas tenía 11.596 habitantes en 2023, 221 menos que en 2022. ¿Qué cree que hace falta para frenar esta pérdida?

-Sin ningún lugar a dudas, mejorar las comunicaciones y telecomunicaciones. Asturias debe de tener altura de miras. Requiere de gobiernos ambiciosos que quieran más. Estratégicamente es nefasto para esta región estar comunicada con la meseta solo por el Huerna. Si tuviese una segunda vía que comunicase con Ponferrada y León por el Suroccidente, vertebraría el territorio y sería una gran inversión para Cangas en particular y para Asturias en general. La autovía del Suroccidente no puede acabar en un punto muerto, tiene que dársele un impulso. La falta de esta infraestructura es un déficit importante a la hora de tener una iniciativa empresarial en el municipio. No obstante, yo creo que todo aquel que esté pensando en trabajar en un sitio donde la familia, la amistad y la salud sean lo más importante, tiene que tener en su punto de vista Cangas del Narcea. Considero que es más sencillo poder desarrollar tu vida y tu actividad económica en un territorio como el nuestro.

-¿Qué planes tiene el Ayuntamiento para impulsar la economía y conservar población?

-Es esencial que podamos hacer la vida más cómoda en nuestros pueblos, que ampliemos el suelo edificable para poder construir viviendas y también el industrial para generar más actividad. Cangas del Narcea mantiene un desempleo estructural en torno a las 450 personas desde hace muchos años. Esto nos da a entender que en realidad no existe el desempleo. Estamos mejorando nuestros polígonos industriales para hacerlos más interesantes al sector empresarial. Estamos promoviendo la puesta en marcha de hoteles en la villa, uno supondrá recuperar el emblemático edificio del antiguo y céntrico hotel Truita y el otro se proyecta en el barrio de Ambasaguas. Estamos desarrollando políticas de apoyo directo al autoempleo poniendo alquileres de locales municipales a coste “0,00” para emprendedores, de momento hicimos la modificación de las ordenanzas y es fantástico ver el interés que ha suscitado, porque ya hemos recibido un aluvión de consultas. Buscamos inversiones en energías renovables y estamos invirtiendo cantidades importantes en promoción para situarnos turísticamente en lugares en los que nunca hemos estado.

José Luis Fontaniella en la entrada de la Casa Consistorial. / Ángel González

-¿En qué punto están esas posibles inversiones en energías renovables?

-Es complejo, pero es cierto que se pusieron en contacto con los ayuntamientos del Suroccidente empresas a nivel nacional que están haciendo propuestas sobre eólicos e instalación de parques fotovoltaicos, que nos hace pensar que va a haber un gran empujón en toda la comarca, pero todavía está muy verde.

-Pero en Cangas no habría posibilidad de colocar eólicos.

-Yo creo que es una de las problemáticas que el gobierno de Asturias debería resolver porque la provocaron ellos. No permiten la instalación de eólicos en nuestro territorio y tenemos en el puerto del Palo (Allande) un parque cuya empresa está dispuesta a hacer una continuación a territorio cangués que no tendría impacto ambiental y no está dentro del parque natural. Las energías renovables son una de las cuestiones que van ligadas a la industria verde. Así que, ¿dónde mejor producirla que en la zona más verde de Asturias?

-Mencionó antes la inversión en mejora de los polígonos. ¿La idea también es promover nuevo suelo industrial?

-Sí, porque tenemos necesidad de suelo industrial. De hecho, hemos estado en conversaciones con la consejería, nos han pedido pruebas para demostrar que había demanda y se las hemos llevado. Y no han dudado ni un segundo en todo lo que hemos aportado. Es muy necesario, no pensando en nuevas implantaciones empresariales, pues ahora mismo lo básico es dejar desarrollarse a las firmas actuales. Existe futuro en ellas y, desde luego, desde las administraciones tendríamos que ir de la mano de las empresas, pero, por desgracia, vamos muy lentos, muy lentos. Desarrollar un polígono industrial puede suponer años y la gente necesita y quiere invertir ya. La administración no está a la altura del sector empresarial y eso es un gran problema, porque hace perder oportunidades de negocio, y si aquí hay empresas que quieren crecer, hay que ponerles la alfombra roja.

-A su llegada a la alcaldía pidió paciencia a los ciudadanos y expuso que su prioridad era “sanear” las cuentas del Ayuntamiento. ¿En qué fase está su plan de gobierno un año y medio después?

-La Intervención municipal ha hecho una auditoría en la que expuso la realidad de junio de 2023 y la actual. En 2023 el escenario era de 4 millones de euros en facturas pendientes de pago, 1,5 millones en créditos pendientes de pago y una situación de quiebra técnica (expresión así mencionada en la auditoría). Hoy el escenario es distinto: podemos decir que faltaría en torno a 500.000 euros pendientes de pago en facturas y unos 300.000 euros de deuda bancaria. Hemos pasado de pagar a nuestros proveedores a 200 días con la pasada Corporación a los 32 días que estamos en la actualidad. Quiero dar las gracias a todos aquellos ciudadanos de Cangas que nos han dado su apoyo para que resolviésemos esta situación de crisis estructural y que tuvieron esa paciencia solicitada hace año y medio. Hoy se recogen los frutos de un trabajo muy, muy arduo y podemos estar en disposición de plantear deuda “0,00” para el ejercicio 2026.

José Luis Fontaniella en el despacho de alcaldía del ayuntamiento cangués. / Ángel González

-Se han anunciado para 2025 algunas inversiones de calado para mejora de las calles de la villa y alguna carretera local. ¿Cuál es el objetivo a lograr, en cuanto a consecución de obras, durante el mandato?

-Los vecinos de Cangas del Narcea han vivido una dejadez absoluta en el mantenimiento de las carreteras de acceso a sus pueblos y de las calles de la villa. Al poder revertir la cuestión económica hemos situado al Ayuntamiento en una posición de fuerza financiera con la que ya se puede pensar en invertir en nuestras estructuras. Este año vamos a destinar un millón de euros a carreteras, con otros 150.000 euros adicionales para reparaciones. Hemos puesto en marcha la mejora de la calle La Fuente por 550.000 euros y se destinarán 250.000 euros al casco histórico, porque creemos que el casco urbano de Cangas de Narcea tiene que ser el corazón que late para que todo el municipio pueda vivir. Tenemos programadas la reparación de tres nuevas calles en los años 2025-2026, que ya están puestas en marcha, por 770.000 euros. También se reparará el Paseo del Vino por 180.000 euros. ¿Cuándo se ha visto poner en marcha 3.300.000 euros en tan solo año y medio? Queremos poner a Cangas del Narcea en el lugar que merece y ese es nuestro objetivo. Por ello, para este mandato calculamos que con fondos propios del Ayuntamiento, invertiremos cerca de cinco millones de euros.

-También se está poniendo el foco en inversiones en turismo. ¿Se considera que es un sector en el que Cangas puede seguir creciendo?

-Sin lugar a dudas. Hemos crecido y no sabemos dónde podemos tener el techo. Cangas del Narcea no se encuentra saturado como otros lugares. Aquí puedes dar un paseo por el mejor de los bosques encantados del mundo y disfrutar de una gastronomía espectacular. Puedes encontrarte el oso y dormir en una casa rural como en ninguna otra parte de España. Puedes disfrutar de las fiestas del Carmen o de la Vendimia con una hostelería de diez. Puedes comer un potaje en Casa Valentín de La Chabola o en el restaurante Leitariegos teniendo a diez minutos las Lagunas del Puerto donde ves los rebecos a 50 metros de ti. Tenemos el Parador de Corias, que en los últimos cinco años ha sido el mejor valorado por sus clientes. Eso es algo que es inusual y es algo que se tiene que explotar. Es un gran activo para el municipio y para todo el Suroccidente. ¿En qué lugar de Asturias, que es de las mejores regiones para hacer turismo, puedes encontrar tanta oferta como aquí? En mi opinión Cangas del Narcea es el paraíso del paraíso y algunos estamos agradecidos de haber tenido la suerte de nacer en él. ¿No es un lugar de ensueño el robledal de Muniellos y el hayedo de Monasterio de Hermo? Son lugares que parecen estar pintados en un lienzo.

-A lo largo del año pasado se impulsaron nuevas actividades de ocio y culturales y para este se anuncia como gran apuesta recuperar la feria de Narcenatur, que será vuestra presentación en la Feria de Turismo de Madrid, Fitur.

-Narcenatur volverá a “rugir” como un reclamo no solo para Cangas, sino que espero que lo sea para todo el Suroccidente. La propuesta que hacemos es la de volver a sus orígenes. Recuperamos su ubicación en el recinto ferial y buscamos la profesionalización de la feria para que sea un referente de la caza, la pesca y la naturaleza.

-¿Cómo ve su concejo en la actualidad y cómo le gustaría verlo al finalizar el mandato?

-Puedo decir que, como la inmensa mayoría de la sociedad canguesa, he visto un municipio con mucha riqueza derivada del carbón. Sabiendo que esta ya no será como antaño, apuesto firmemente por la continuidad de esta actividad, pero no podemos seguir lamentando, aunque tampoco olvidar lo sucedido. Cangas del Narcea está puesta en marcha otra vez. Hemos conseguido dominar el caballo desbocado en el que se había convertido y podemos observar el futuro con relativo optimismo. Tenemos que trabajar para que Cangas además de ser un gran sitio para vivir, lo sea para montar una empresa, para ser profesor, médico, trabajar en la mina, en el comercio... Cangas debe ser ese lugar especial donde sea tan importante volver como quedarse.