El libro más personal del autor cangués Alfonso López Alfonso: un homenaje a su hermana fallecida en un atropello

“El libro de Ludi” es el título de la última obra literaria de Alfonso López Alfonso que concibió a modo de homenaje a su hermana mayor Ludi López Alfonso, fallecida de forma trágica el pasado año, tras sufrir un atropello en Oviedo, donde residía. Un desenlace que no fue inmediato, sino que se alargó durante 20 días, los que Ludi López permaneció en coma en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Tras pasar por esta desgarradora experiencia, el autor cangués pensó que la literatura sería la mejor manera de tener a su hermana presente y hacer que su nombre perviviera un poco más.

“Creía que lo que podía hacer por ella era entregarle este pequeño libro, ella siempre hizo mucho por nosotros y consideré que debía devolvérselo de alguna manera y escribir es lo que sé hacer y lo que me distingue un poco de mi entorno”, reconoce el autor cangués, natural de Moncó, que escribió los seis relatos que componen el libro en diez días durante las vacaciones de verano. Una elaboración que en tiempo fue rápida, pero que reconoce que “me costó mucho escribir”.

A lo largo de las páginas del libro, Alfonso López recorre la vida de su hermana. “Cada relato aborda una de las etapas de la vida de Ludi desde el nacimiento hasta la muerte. Son relatos que mezclan realidad y ficción, los datos que yo conocía con una elaboración literaria y van desenvolviéndose cronológicamente desde que nace hasta que muere”, resume.

Una muerte que le llegó a los 60 años. Su hermano destaca de ella su dedicación al cuidado de los demás desde que era una niña. “Trabajaba en una residencia de mayores y toda la vida se dedicó a cuidar de los demás”, reconoce. Alfonso López vuelve a su infancia para recordar como su hermana, 14 años mayor que él, era la que lo cuidaba mientras su madre trabajaba: “Mi primera relación con la literatura es a través de mi hermana, me contaba cuentos que sabía y me leía cosas mientras me llevaba a dormir la siesta”. Así, recuerda como primero cuidó de sus hermanos, luego se casó y fue madre joven, dedicándose al cuidado de la familia. Cuando sus hijos fueron independientes, comenzó a trabajar en la atención a personas mayores. “Además, era la encargada de cuidar a nuestros padres y lo hacía de manera completamente altruista. Era una persona que representa a esa mujer trabajadora que lo daba todo por los demás”, enfatiza Alfonso López.

El libro, que nació como homenaje, fue editado por la editorial Impronta y se venderá en la librería Treito de Cangas del Narcea, puesto que la intención del autor al escribirlo era que fuese un libro familiar, dirigido al entorno, a la gente que la conoció, los amigos y la familia. No obstante, durante su presentación en el espacio cultural de La Treito, el aforo se completó con creces.