Quince horas sin teléfono ni internet en Cangas del Narcea: ¿Qué causó el apagón?

El apagón de teléfono e internet que sufrió Cangas del Narcea este martes y que ya está solucionado duró unas quince horas. Según el testimonio de los vecinos del concejo, la caída de las telecomunicaciones se extendió desde las diez de la mañana hasta la una de la madrugada, que quedo restablecido el servicio. No obstante, el Principado recibió el aviso de que la incidencia ya había sido resuelta horas antes, a las once de la noche. El motivo del apagón fue la avería en un nodo que afectó a varias compañías. Vodafone y Orange, por ejemplo, se quedaron completamente sin servicio. En cambio, la red Movistar siguió funcionando con cierta solvencia y todas las compañías que se conectan a través de ella como Yoigo o Telecable.

Según explican fuentes de la consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, un nodo es un punto de paso y de encuentro de varias compañías, de ahí que el apagón afectase a muchos vecinos. No obstante, explican las mismas fuentes, no se trata de una incidencia extraordinaria y, de hecho, se consiguió solventar en el mismo día.

Al apagón telefónico se sumó que la conexión a internet por cable también dejó de funcionar, afectando de lleno al funcionamiento de comercios, bancos y servicios públicos, ya que supuso que datáfonos y cajeros no se pudieran utilizar, con el trastorno que eso conllevó a quienes se acercaron a Cangas del Narcea para hacer sus gestiones y compras. “La mañana (del martes) fue un auténtico caos, a la tienda no paraba de entrar gente para preguntar qué estaba pasando, los comercios no podían cobrar, la gente no podía sacar dinero del cajero y nosotros en la tienda no pudimos hacer absolutamente nada”, relató uno de los afectados, Iván Álvarez, que tiene un comercio de telefonía en el centro de la villa.