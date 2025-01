Cangas del Narcea presume de “su potencia” como villa de servicios y de su pujante sector ganadero

El fin de la minería marcó un punto de inflexión en Cangas del Narcea. Fue el sector tractor de la economía en el municipio y en el Suroccidente durante décadas. Aunque se ha recuperado cierta actividad extractiva en algunas minas, no es comparable y a la zona le toca seguir pensando en reinventarse. Ante ese futuro incierto hay miradas optimistas, agentes sociales que ven numerosas potencialidades en el concejo. Sin embargo, hacen hincapié en la necesidad de realizar mejoras tanto en las comunicaciones por carretera como en las telecomunicaciones.

Belén Liste es la presidenta del grupo de desarrollo rural Alto Narcea Muniellos, que gestiona las ayudas del programa Leader a las que pueden acogerse los emprendedores. Su percepción es que “hay dinamismo empresarial, quizá no tanto como antes de la crisis de 2008, pero seguimos manteniendo la potencia de una villa de servicios y las ganaderías, que son nuestros puntos fuertes”. Para ella, el futuro pasa por activarservicios quee ayuden a mejorar la calidad de vida de los mayores: “Adaptar el Cangas de hoy al de cuando la generación boomer sea mayor, porque la pervivencia del territorio va a tener que ver con la calidad de vida que demos a nuestros mayores, porque pensamos en términos de empresa, pero hay que mirarlo también en calidad de vida”.

El empresario Marcos Verano considera que en el municipio existe “un pesimismo arraigado después de vivir un tiempo de vacas gordas con la minería”. Pero cree que los cangueses deben comparar el estado de otras villas para ver que muchas “ya no tienen comercio ni prácticamente hostelería y aquí la cosa funciona, somos una villa de servicios, y en el polígono nos vamos defendiendo”. Asegura que en muchas empresas canguesas, incluida su imprenta Gráficas Verano, más del cincuenta por ciento del trabajo que realizan no se queda en el concejo, sino que sale para el resto de Asturias e incluso de España.

Para este empresario, el futuro en Cangas del Narcea es halagüeño y destaca especialmente la calidad de vida que se disfruta en el concejo y especialmente en su capital. “El nivel de asociacionismo es muy potente, lo que hace que haya muchos fines de semana con actos que atraen a cantidad de gente, y además tenemos un sector que podría crear muchos puestos de trabajo, el forestal, y desde la administración regional se tenía que apostar por él”. “El caso es tener algo que ofrecer y nosotros lo tenemos, somos un concejo muy grande, una verdadera joya, un paraíso y hay que venderlo”, insiste.

La mejora en las comunicaciones por carretera es la clave para el empresario José Antonio Martínez, de muebles Lecabe. Asegura que su producción se va en un setenta por ciento fuera del concejo y que las distancias y el transporte le suponen una considerable desventaja frente a competidores situados en la zona centro de Asturias. “Los que estamos instalados en Cangas es porque queremos vivir donde nacimos y hacer que el concejo se mantenga, pero es difícil que un emprendedor llegue para instalarse, porque abrir un negocio cuesta lo mismo aquí que en un polígono del centro de Asturias y las condiciones aquí no son las mismas, se parte con desventaja para sacar el producto fuera”, lamenta.

Óscar Arbas es el presidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (APESA) y tiene el negocio Asturtoner en la villa. Analiza que durante los meses de verano, gracias al turismo, en la villa se nota mucho movimiento y actividad, mientras que en invierno cae el consumo. A esto suma la incidencia de internet, que cada vez tiene más peso y juega en contra del comercio local. “Ya no estamos hablando de que la gente busque productos en internet por el precio, ya es por la comodidad de comprar desde casa y eso está haciendo que el comercio local se resienta” por lo que cree que se necesita que haya una concienciación social “para cuidar los negocios locales, porque la gente que nos visita valora mucho la calidad de vida que hay en Cangas, pero si empiezan a cerrar locales, la vida en el pueblo irá menos”. En este sentido, cree que “todavía respiramos, pero podemos decir que estamos en la UCI”. A ello se suma la falta de relevo generacional en el comercio, con varios negocios al borde de la jubilación y sin nadie detrás para darles continuidad, por lo que están trabajando para intentar buscar una solución y evitar esos cierres. En el otro extremo está la hostelería, "en pleno apogeo”, según su criterio.

Para este industrial, lo que Cangas necesita es “más promoción y tener buenas conexiones y comunicaciones, pero lo más importante es que cuando la gente venga tenga cosas que hacer; tenemos mucho que ofrecer en cuanto a deporte y turismo”.

En este sentido, Daniel Cuervo, presidente del club deportivo básico Cangasport, tiene claro que Cangas del Narcea debería apostar por el turismo deportivo, en todas sus variantes. “Lo que necesitamos son eventos que atraigan a 500 o 700 personas un fin de semana a Cangas y que coman, duerman y gasten dinero en el comercio”, especifica. Asegura que en Cangas "hay un potencial absoluto y total para el senderismo, para el cicloturismo, para el BTT, para todo lo que sean actividades de montaña, pero está sin explotar, las rutas están sucias los tótems están rotos y no están adecuadas con aparcamientos para dar facilidades al visitante". Y añade que se debería apostar por “tener poco, pero bien y cuidado”, porque el concejo cuenta con más de 500 kilómetros de rutas de senderismo marcadas.

Precisamente, desde el sector turístico, la presidenta de la asociación de turismo rural “Fuentes del Narcea”, Ana Llano, asegura que el concejo y la comarca entera de Fuentes del Narcea, que incluye Degaña e Ibias, se mantiene estable sin grandes subidas ni bajadas, pero reconoce que no se están llegando a los datos de 2019, previo a la pandemia del covid-19, cuando “estábamos en el punto alto”. Destaca que un valor añadido del municipio es que los servicios y la oferta se mantienen abiertos todo el año, no por temporadas como pasa en otras zonas con mayor presión turística. “Aquí están abiertos los alojamientos, los restaurantes, el comercio durante todo el año, y es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, no se cierra por temporada, porque los que lo trabajamos vivimos aquí y eso es un potencial para el concejo, mantenemos la esencia del turismo rural”, subraya. No obstante, ahora se enfrentan, como el comercio, a la llegada de jubilaciones de algunos socios que carecen de relevo generacional. Para ella, una de las claves para mejorar sería contar con una buena conexión a internet que permitiese teletrabajar sin incidencias en el servicio. “El turismo rural es un complemento a la economía, muy pocos pueden vivir aquí exclusivamente de él, y si los jóvenes pudiesen teletrabajar, podríamos tener la posibilidad de que existiese continuidad en algunos de los negocios”, expone.

Precisamente, el grupo de desarrollo rural Alto Narcea Muniellos está trabajando en un nuevo proyecto para intentar hacer frente a la falta de relevo generacional en los negocios del concejo, que prevé presentar a finales de este mes.