Al vino de Cangas "le queda mucho por andar, pero va por el buen camino", coinciden los expertos: "Ha mejorado una barbaridad"

Al vino de Cangas le dicen de todo. Y siempre cosas buenas. Es innegable que el producto amparado con la denominación de origen protegida (DOP) gana fama y prestigio cada año que pasa, y en este último cuarto de siglo los bodegueros, diez en total en la actualidad, han logrado colocarlo en el lugar que se merece a fuerza de mucho trabajo y tesón.

Es una producción pequeña, ya que en la última vendimia se recolectaron 188.000 toneladas de uva, un 51,2% de blanca y el resto, de negra. Y también es una producción difícil, pues la única DOP de vino que hay en Asturias forma parte de lo que se denomina en España viticultura heroica, con viñas asentadas en pronunciadas pendientes de más del 30%. Ribeira Sacra y Priorato forman parte, por citar a las más conocidas, de ese grupo junto a la canguesa.

Una botella de vino de Cangas / Luisma Murias

Poco a poco los vinos de Cangas del Narcea (el territorio de la DOP incluye también a Ibias, Pesoz, Grandas de Salime, Illano, Allande y Degaña) se han abierto hueco y dado a conocer en ferias y concursos, no solo en España, sino también fuera del país. Gana medallas y gana adeptos, porque son muchos los expertos que aplauden la labor de los viticultores del Suroccidente y celebran sus buenos resultados.

Sin ir más lejos, el pasado verano el vino de Cangas se estrenó en “The Wine Advocate”, la publicación estadounidense de Robert Parker considerada una especie de “biblia” del vino por todo el sector y los consumidores. Su crítico y prescriptor en España Luis Gutiérrez otorgó calificaciones de 93 puntos a un vino Escolinas de la variedad carrasquín de la bodega Monasterio de Corias y al Siluvio de albarín blanco (Cecos, Ibias) de la firma del mismo nombre. Gutiérrez ve interesante, además, la amplia variedad de uvas que comparten espacio en los viñedos.

El cambio climático juega a favor

Otros muchos expertos y reputados críticos han destacado las bondades de la DOP canguesa en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA en los últimos años. Entre ellos, Xoan Cannas, director del Instituto Gallego del Vino y premio “Nariz de Oro” en 2004, quien señaló que la zona “es sumamente interesante” para el cultivo. “Ese perfil de zonas frías, con el cambio climático, está teniendo una grandísima aceptación a nivel nacional, incluso internacional. Así que Asturias tiene una oportunidad única para posicionarse en vinos de alta calidad”, dijo. Entre sus consejos: “Quizás es necesario que acuda alguien reconocido a nivel internacional a elaborar ahí, para situarlos, así como el asesoramiento experto para el futuro a medio plazo”.

Un viñedo de Cangas del Narcea / Sara Arias

El afamado bodeguero del Bierzo Raúl Pérez se ha declarado “un enamorado” de los vinos de Cangas. “Siempre están en mi cabeza. Creo que Cangas del Narcea, el Suroccidente, es y será un territorio muy beneficiado por el cambio climático. Es una zona privilegiada por las características de su terruño, porque además tiene historia vinícola y sus variedades autóctonas de uva. Todo esto es muy importante para hacer vino”. Pérez también señaló una de las debilidades de la DOP, la falta de terreno para crecer en superficie para plantar viñedos. “El apego a la tierra de la gente provoca que no haya viñas a disposición de aquellos que quieren hacer vino allí. Me consta que hay bodegueros interesados en apostar por Cangas, pero no encuentran donde, en muchos foros de habla de ello, de la ausente oferta de terreno”, dijo.

El enólogo y bodeguero gijonés Germán R. Blanco se ha ido hasta el Bierzo para producir su vinos, además de a la Ribera del Duero y La Rioja. Con una larga trayectoria en el sector, conoce lo que se hace en Asturias y ya hace una década habló del despegue del producto asturiano: “Hay mucho potencial y lleva su tiempo. Yo defiendo el vino de aquí a muerte. Siempre digo que su problema son los propios asturianos, algo reacios. El vino de Cangas ha mejorado una barbaridad”. El tiempo le ha dado la razón.

El vino de Cangas llega al ecuador de la vendimia con el 40% de la uva recogida / LNE

“Todo vino merece mi máximo respeto porque el bodeguero intenta hacerlo lo mejor posible”, ha dicho recientemente José Moro, al frente de Cepa 21 en la Ribera del Duero, quien ha destacado cómo el suroccidente asturiano se beneficia de los cambios del clima, que “propician hacer vino en muchas zonas”.

El sumiller asturiano Maikel Rodríguez, que pasó por Aponiente, el aclamado restaurante de Ángel León en El Puerto de Santa María, y ahora ejerce en el dos estrellas Iván Cerdeño (Toledo), ha hablado de los blancos de Cangas como vinos “con carácter y acidez”. Y ha dicho de los tintos que “son para saborear el suelo, muy minerales, con toda esa pizarra asturiana marcada y que se nota mucho en la boca”. Entre sus consejos, ofrecido hace tres años, cuando fue precisamente jurado del concurso de vinos atlánticos de Cangas de Narcea: “Creo que queda mucho por andar, pero también que van por buen camino. Deben perfilar muchos aspectos, en publicitarse y acercarse a la gente. Y también pensar en los precios: quizás si el vino de Asturias no es muy conocido, deba ser más accesible para llegar a más gente”.

El también sumiller David Seijas, que pasó por El Bulli de Ferran Adrià, ha aplaudido el “empeño” de los viticultores asombrado por el paisaje de las viñas del suroccidente asturiano. Entre las variedades, Seijas destacó como “joya” la albarín blanco.

José Peñín dio muestras de conocer bien la DOP en una entrevista con LNE en 2021. “Tienen gran calidad. Hay buenas condiciones de clima y de terruño. En Cangas han sabido apostar, además, por la sostenibilidad. Hay poca producción, pero la cuidan y la misma al máximo para mantener la calidad y esa debe ser su bandera”, señaló el fundador de la Guía Peñín, un clásico en España desde hace más de 30 años para conocer los vinos de mejor calidad, que sus catadores seleccionan de forma muy exigente.

Y en la misma siempre se cuelan los vinos de Cangas.