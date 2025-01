Concepión Parrondo dejará de vestir a las canguesas: cierra su popular tienda e internet tiene parte de culpa

Concepción Parrondo cerrará las puertas de su negocio, de nombre homónimo, a finales de mes, después de ocho años vistiendo a muchas canguesas. Su escaparate luce un par de carteles que anuncian que todo está al 50 por ciento de descuento en su interior, donde ya va quedando menos mercancía. Moda femenina, zapatería y complementos de grandes marcas es lo que se podía encontrar en la pequeña tienda situada en pleno centro comercial de Cangas del Narcea, en la calle Mayor, que en sus inicios también tenía reservado un apartado para la moda masculina.

La caída de las ventas a lo largo de los últimos dos años es lo que ha llevado a esta canguesa a tomar la difícil decisión de cerrar su etapa comercial. “No es una decisión que se tome de hoy para mañana, llevo tiempo intentando aguantar con el comercio abierto, los dos últimos años, pero se nota una bajada en Cangas, falta población y faltan ventas, se nota que la gente no está bien económicamente”, resume la comerciante, que pone como ejemplo la campaña de Navidad: “El año pasado vendí la mitad de otros años y este la mitad que el año pasado”.

Asegura que se sumó a vender por internet para tratar de adaptarse a los tiempos actuales, pero tampoco le funcionó. “Como económicamente creo que no estamos bien a nivel nacional en general, al final por internet lograba vender en rebajas, pero con eso no daba recuperado, así que cuando esperas una temporada y otra para ver si mejora, pero ves que la tendencia es a bajar hay que tomar la decisión”, lamenta.

Concepción Parrondo en la zona de zapatería de su tienda. / D. Álvarez

Lo que la entristece es que a pesar de esta situación que describe “en la calle ves como se mueve mucho paquete, al final internet influye, en concreto, las compras a grandes plataformas donde creemos que es todo más barato, pero no siempre es así y lo que se hace es dejar al pequeño comercio desvalido”. Asegura que no está en contra de vender y comprar por internet, pero considera que “lo estamos utilizando en nuestra contra y en contra de nuestros hijos, porque el día que tengan que trabajar se tendrán que ir a Amazon a pedir un puesto porque aquí no va a tener donde pedirlo”.

Va un poco más allá y dibuja un escenario en el que “cuando todo el comercio pequeño cierre y no quede más remedio que pedir por internet hasta las bragas, nos van a vender la calidad que quieran al precio que les dé la gana y ahora no ponen gastos de envío, pero cuando llegue ese momento los habrá y tendremos que pagar lo que nos pidan porque no nos quedará otra”.

Por eso pide a la gente que se conciencie a la hora de comprar y que piense que el pueblo en el que vive es su casa. “Todos pasamos alguna vez por un pueblo, que años atrás fue muy rico y en el que todo está cerrado, en el que se ven cristales de escaparates sucios que pone se traspasa o se vende y eso da mucha tristeza. Es que nuestro pueblo es nuestra casa y aquí estamos dejando que se hunda”, describe, por eso insiste en que “tenemos que priorizar cuidar de nuestra casa y luego ya mirar afuera”, comenta.

A pesar de todo, mira a sus inicios en la tienda y recuerda la ilusión con la que emprendió y reconoce que en ella vivió momentos “muy buenos, tanto económicos como con la gente”. Pero confiesa que ahora no volvería a lanzarse a emprender ni a ser autónoma de nuevo.