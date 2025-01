La historia del roquero cangués “Bull”, que triunfa en Texas, y que se contará en un documental este verano

“I took the road less traveled” (“Tomé el camino menos transitado”) es el título del documental que narra el periplo del roquero cangués Diego “Bull” Avello desde que salió de Cangas del Narcea para llegar a Austin (Texas, Estados Unidos), donde ha logrado hacerse un hueco en el panorama musical con su grupo “Bull y los búfalos”, en la que es la cuna del rock and roll. Su estreno está previsto para el próximo verano y Diego “Bull” Avello espera poder presentarlo en Asturias, ya que parte de la grabación se realizó tanto en Cangas del Narcea como en Oviedo, donde dio sus primeros pasos musicales.

Fue justo hace un año cuando el músico cangués volvió a su tierra, después de seis años sin haber regresado, y lo hizo con el proyecto de iniciar la grabación del documental. Su historia se desgranará durante unos 90 minutos, en los que se narrará cómo el cangués logró alcanzar su sueño americano. Un viaje para llegar a vivir de su música que no fue sencillo y que le llevó a pasar por Oviedo, Madrid, Los Ángeles y México, antes de recalar en Austin.

La grabación de la película documental le hizo volver sobre sus pasos y retroceder a su juventud, cuando soñaba con ser músico escuchando a Little Richard, Jerry Lee Lewis o Elvis Presley. El proyecto surgió en su ciudad de acogida, donde su historia llamó la atención a personas del sector audiovisual que le animaron a embarcase en él. “Conocí a Raymond McGlamery, que me dijo que tenía una historia muy intensa y única: una persona de un pueblo de las montañas de Asturias que acaba tocando rock and roll en inglés en Estados Unidos. Luego interesó al locutor de radio L. A. Lloyd y a la productora Penny Rock Productions”, explica Diego “Bull” Avello, sobre cómo le impulsaron a rodar el documental.

De este modo, regresó a Cangas del Narcea durante unas semanas en enero y febrero de 2024 para grabar en los lugares en los que en su adolescencia le atrapó el rock and roll y para recordar que llegó a vender bollos de chorizo puerta a puerta para poder comprar instrumentos junto a los amigos con los que en ese momento formaron la banda “Dalton Rockers”. Unos instrumentos que aprendieron a tocar de forma autodidacta, escuchando sin parar los vinilos de rock and roll de los años cincuenta que podían ir comprándose.

El salto a Estados Unidos

Distintos trabajos y siempre la música presente acompañaron a Diego Avello en su traslado a vivir a Oviedo y luego a Madrid, donde creó la banda “Bull y los búfalos”, nombre que mantuvo el resto de su carrera. Tras más de una década en la capital española sin poder vivir exclusivamente de lo que realmente quería, decidió dejarlo todo atrás para cumplir con su sueño y viajó a Los Ángeles (EE.UU.). Estuvo tres meses y le recomendaron hacer carrera en México primero para poder abrirse camino en Estados Unidos y así lo hizo.

En México logró dar numerosos conciertos, entre ellos participó en los festivales “biker” más grandes de América Latina, y tener presencia en los medios de comunicación lo que le ayudó a conseguir el visado de habilidades extraordinarias en el arte de la música para poder afincarse en Estados Unidos, donde escogió Austin (Texas) por ser la capital del mundo de la música en directo.

“Me acogieron muy bien, al principio un poco extrañados porque es como si alguien de Polonia llega a Sevilla a hacer flamenco y con mi acento me pusieron la etiqueta de banda latina, pero mi sonido siempre fue rock and roll americano con un cantante español”, defiende "Bull". No obstante, logró abrirse paso y hacerse un hueco en el rock anglosajón “algo que muy pocos músicos de habla hispana han conseguido”, remarca.

2019, el mejor año para su música

Cuenta que fue una etapa muy dura, de trabajo intenso y con la incertidumbre de cada tres años enfrentarse a la renovación de su visado. Pero tanto esfuerzo comenzó a dar sus frutos en 2019, cuando vivió el que reconoce como su mejor año en la música. “Bull y los búfalos” fue elegida la mejor banda de rock en Texas por la revista “MXD Magazine” y lograron que tres de sus canciones formaran parte de la banda sonora la serie “Mayans MC”. Pero llegó la pandemia de covid-19 y todo se paralizó.

“Lo perdí todo, mi visa solo me permitía trabajar en la música y al ser emigrante no podía acceder a las ayudas por desempleo, así que no podía permitirme una vivienda y decidí irme a vivir al bosque de acampada”, relata. Una experiencia que duró un año y confiesa que resultó ser “una de la mejores de mi vida”. Durante ese tiempo aprovechó para escribir mucha música y con una grabadora de pilas comenzó a registrarla.

“Le mandé todo el material a Verdi, el primer guitarrista del grupo, que estaba en Asturias y compusimos un disco entero así, “Fury” (Furia)”, revive. Un trabajo que no pasó desapercibido y le hizo resurgir con fuerza del parón de la pandemia, puesto que el disco llamó la atención de la compañía Paramour Records con quien firmó un contrato discográfico.

“Empezamos a hacer tours más grandes y por todo el país”, resume. Entre ellos, menciona con especial satisfacción el haber salido de gira con Ace Frehley, guitarrista original de la famosa banda de Rock Kiss, y con la banda 38 Special, también actuó en el medio tiempo de un partido de la NBA de los San Antonio Spurs, formó parte del festival independiente más grande del mundo “SXSW”, tocó en la famosa sala de conciertos de Los Ángeles "Whisky a Go Go", además de actuar en el segundo festival de motos más grande del mundo “Daytona bike week”, en Florida.

“Puedo decir que he cumplido mi sueño, que era vivir y tocar rock and roll en Estados Unidos, para mucha gente el éxito es ser millonario o famoso, pero ese no era mi objetivo, lo que siempre perseguí fue poder disfrutar y vivir del rock and roll y poder ayudar a los demás con la música que hago y lo he conseguido”, concluye. Además, el pasado año, entre otros proyectos, el grupo “Bull y los búfalos” lanzó un nuevo single “Divine storm”, con su videoclip.