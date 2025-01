Tania Rodríguez, concejala de Cangas del Narcea: "En el último año, el turismo fue un boom; el parador de Corias estuvo lleno todo el verano"

Tania Rodríguez (Gijón, 1996) es la concejala de Turismo, Cultura, Educación, Juventud y Mayores del ayuntamiento de Cangas del Narcea. Es graduada en Turismo por la Universidad de Oviedo y su actividad profesional estuvo relacionada con el sector, en la oficina de Turismo y en el Parador de Corias. Aunque nacida en Gijón, su familia materna es de Cangas del Narcea, por lo que el concejo era su lugar de vacaciones, convirtiéndose hace unos años en el de residencia. Precisamente, destaca del municipio que “a la gente le cuesta venir porque piensa que estamos muy alejados. Pero una vez que vienen, lo que les cuesta es irse”.

-En Fitur, Cangas del Narcea entró a formar parte de la Red de Pueblos Gastronómicos de España. ¿Qué supondrá esta adhesión?

-Es una red gastronómica exclusiva que nos abre nuevas puertas para promocionar Cangas como un destino gastronómico único. Nos permitirá dar visibilidad a nuestros productos locales, como el vino de Cangas, nuestras carnes, embutidos, miel, pan… y atraer turismo. Creo que formar parte de la Red de Pueblos Gastronómicos es una gran oportunidad para poner en valor nuestra riqueza culinaria, apoyar a nuestros productores y hosteleros y seguir creciendo como destino de referencia.

-El turismo en Cangas parece estar pasando por uno de sus mejores momentos. ¿Cómo lo analiza? ¿Cree que tiene más capacidad para seguir creciendo?

-El turismo fue aumentando progresivamente y sobre todo este último año fue un boom. El Parador estuvo lleno todo el verano. La oferta aquí en la villa a lo mejor está un poco más limitada, pero hay varios proyectos para crear hoteles. Y luego tenemos las decenas de casas rurales que hay en el resto del concejo, que es una buena oferta.

-¿Cuáles son los puntos fuertes del concejo para atraer visitantes?

-Cangas, en realidad, es un punto fuerte en sí, el concejo. A la gente le cuesta venir porque piensa que estamos muy alejados. Pero una vez que vienen, lo que les cuesta es irse. Les sorprende mucho, suelen visitarnos principalmente por la naturaleza, por el parque de Fuentes del Narcea, el ecoturismo y luego descubren el resto: la gastronomía, el vino, la cultura… Y los visitantes repiten. También hay mucho turista que llega aquí atraído solo por el Parador y luego ya descubre lo que hay alrededor. En este sentido, creo que el Parador fue un punto de inflexión para el turismo en Cangas.

-¿Qué cree que le falta?

-No nos falta nada. Tenemos de todo. A lo mejor el punto débil que tenemos es la publicidad y la promoción de cara al visitante. Tenemos que promocionarnos más en puntos de los que nos llega menos gente, porque la mayoría son de Castilla y León y Madrid. También estamos notando que cada vez recibimos más turismo interno. Son estancias a lo mejor de fin de semana o puentes, pero que sirven para desestacionalizar.

-¿En qué estado están las rutas senderistas?

Es muy difícil tenerlas todas bien mantenidas porque son muchos kilómetros de rutas. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Este año, por primera vez, se incluyó el desbroce de rutas turísticas en la subvención del Principado. Y eso, junto con nuestro propio desbroce, pues hará que a partir de ahora sí que estén un poco mejor.

-¿Cuáles son las rutas más atractivas?

-La primera, sin duda, es la del Bosque de Moal. Porque la gente que no puede entrar dentro de la reserva de Muniellos, la hace. El Paseo del Vino, aunque no sea muy extenso, sí que es una ruta que hace todo visitante. Y luego tenemos la de la Laguna de Arbas, que es muy guapa y gusta mucho. Claro que depende del perfil del turista. Si es un turista activo o deportista, pues la de Genestoso, por ejemplo, que son 11 o 14 kilómetros, también la suele estar entre las favoritas.

-El Paseo del Vino es una de las rutas en las que se plantea invertir este año.

-Tenemos encargado la redacción del proyecto porque el paseo está un poco descuidado y es un recurso que usan tanto los vecinos a diario, como los turistas, porque hacen el paseo, visitan el Museo del Vino en Santiso y es un plan fácil para hacerlo en familia, con niños.

-¿Cuáles serán las principales apuestas turísticas?

-Este año hacemos una apuesta fuerte por recuperar Narcenatur, que también tiene un componente turístico, porque al final atrae a gente que llega de muchos sitios y viene a pasar el fin de semana. También nos concedieron una subvención del Principado para crear un área de autocaravanas, porque ahora mismo tenemos un aparcamiento que deben entrar dos y había que tener un área en condiciones, porque es un turismo que está en auge. Por otro lado, estamos trabajando en el arreglo del casco histórico, que es un lavado de cara y una puesta en valor de la zona tanto para los propios habitantes como para los visitantes. De hecho, ya pusimos a la entrada de la villa una señal en la que destaca Cangas como turismo cultural, porque también queremos atraer a ese tipo de visitantes. Y, por supuesto, seguir incidiendo en las fiestas de interés turístico regional, el Carmen y la Vendimia, que son una fuente de atracción. La idea es trabajar para conseguir que algún día sean de interés turístico nacional o, incluso, internacional.

-La asociación de memoria minera tiene interés en desarrollar una propuesta turística en torno a los restos industriales de la minería de carbón. ¿Se está trabajando en ello?

-Estamos trabajando con ellos para hacer algún tipo de reconocimiento al sector. Planteamos la posibilidad de crear una especie de pequeño parque temático y también de cambiar la exposición de objetos mineros a la Casa de Cultura. También tengo en mente hacer unas jornadas de la minería, a lo mejor de cara a la celebración de Santa Bárbara, en las que organizar actividades relacionadas, como un concurso de entibadores.

-Muchos lugares turísticos sufren la presión de la masificación, sobre todo en verano. ¿Se teme llegar a ese punto?

-No, y tampoco es lo que buscamos. Queremos atraer un turismo de calidad, que el visitante venga para disfrutar de la gastronomía, de la naturaleza y la cultura. Además, con la oferta de alojamiento que tenemos ahora mismo no hay riesgo de tener un turismo masificado. Estamos hablando de que Cangas es un concejo enorme, aunque el turismo rural esté al cien por ciento de ocupación, no habría masificación porque las casas están separadas por kilómetros.

-La apuesta del sector ha sido la de posicionarse como destino de ecoturismo. ¿Seguirán trabajando en esa línea?

Sí, es lo que buscamos, enseñar al visitante nuestra forma de vida, lo que hacemos a diario.

-Acaban de invertir 100.000 euros en herramientas de digitalización vinculadas al turismo. ¿Qué resultados esperan?

-Todavía está todo en proceso de ponerse a funcionamiento, pero esperamos que nos sirva para hacernos una idea de qué es lo que la gente viene a visitar, qué es lo que quiere ver, para potenciarlo. Y también para posicionarnos frente a otros destinos.

-¿Cómo animaría a venir a conocer Cangas?

En Cangas tenemos de todo: cultura, gastronomía, naturaleza, nos falta la playa, pero tenemos la presa del Prao del Molín. Además en Cangas es todo a lo grande. Somos el concejo más grande, tenemos uno de los ríos más grandes, el Narcea; la cabaña ganadera más grande… A la gente le diría que venga a conocer Cangas, que venga a lo grande.