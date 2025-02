El acordeón rosa no faltó en el fiestón que la cantante canguesa Beatriz montó por su boda: así fue su actuación más especial

Su famoso acordeón rosa no podía faltar en el fiestón que la cantante canguesa Beatriz Rodríguez, líder del Grupo Beatriz, montó por su boda en Llanera con el músico Gabriel Fernández. La reina de las fiestas de prao tocó el instrumento vestida de novia junto a otros integrantes de su agrupación. Fue uno de los momentos más especiales del enlace, que tuvo lugar este sábado en el restaurante Peña Mea, con la asistencia de unos cien invitados. Entre ellos, estuvo el cantante salense Dani Parrondo, que no dudó en calificar la unión entre Beatriz y "Gaby" como "la boda del año". No es para menos, si se tiene en cuenta que Beatriz Rodríguez suma solo en Instagram 224.000 seguidores.

Precisamente Parrondo fue el encargado de poner voz a la canción con la que Beatriz y Gabriel hicieron el baile nupcial: la balada de Carlos Rivera "Solo tú". Parrondo también cantó durante la emotiva ceremonia civil, que horas antes se celebró en el invernadero del restaurante Peña Mea. Durante la fiesta también hubo actuación del Grupo Beatriz con los novios bailando en primera fila y la conocida como "Hora loca" de las bodas. Beatriz y Gaby, disfrazados con gafas de corazones y una corona y una diadema de plumas al estilo indio, pusieron en pie al público con temas discotequeros y extintores de humo blanco.

Beatriz y Gaby, durante la "Hora loca" de su boda / @grupobeatrizasturias

La tarta nupcial, de dos pisos y con vengalas, fue muy rosa y con las figuras de los novios. Pero no fueron las figuras clásicas, sino dos muñecos personalizados: por un lado, Beatriz como la Barby rosa con el acordeón (su imagen promocional y la que lleva en su camión "bala rosa") y, por otro, Gaby con el flequillo en alto y su teclado en la mano. Gabriel Fernández, natural de Almería, es el director musical del Grupo Beatriz y lleva casi una década de amor con Beatriz.

EN IMÁGENES: Así fue la boda la cantante y acordeonista canguesa Beatriz / DAVID CABO

La novia lució un vestido de estilo princesa que no dejó indiferente a nadie: con transparencias y pedrería en la parte de arriba y una falda de tul con mucho volumen. Completó su look con un recogido en forma de trenza, obra del peluquero Manuel Mon, y un ramo de cristales en el que se podía ver la imagen de su padre fallecido. La cantante canguesa tampocó defraudó a sus fans, al entrar a la boda de copiloto en la cabeza del tráiler de su "bala rosa".