La historia de la canguesa que hace accesibles películas y series (como "El juego del calamar") a personas con discapacidad visual

Comenzó haciendo audiodescripción con la llegada de la TDT, para el canal Discovery, cuando en España aún no se había utilizado previamente. La canguesa Esmeralda Azkárate-Gaztelu Carro es traductora audiovisual y teatral de inglés y francés al español y está especializada en accesibilidad sensorial. Su currículum en 17 años de trayectoria profesional es impresionante y ha trabajado para importantes producciones audiovisuales. Entre los últimos proyectos de audiodescripción se encuentran las series “Stranger Things”, “Sex Education”, “El juego del calamar”, “Mi reno de peluche” o la película “Los renglones torcidos de Dios”. Pero también lo hace para el teatro, con más de 2.000 representaciones teatrales y de lírica alrededor de 150 teatros españoles.

“Tuve una vocación muy, muy temprana, desde que empecé a estudiar idiomas lo tuve claro, y a los 12 años supe que existía la carrera de traducción e interpretación y ya empecé a orientarme a conseguir el objetivo de estudiarla”, explica. Eso le llevó a realizar viajes de Cangas del Narcea a Oviedo mientras estudiaba en el instituto para formarse en la Alianza Francesa y, una vez finalizado el Bachillerato, a hacer las maletas y viajar a Madrid, para estudiar la licenciatura en la Universidad Complutense. Su especialización continuó en Barcelona donde se formó en audiodescripción y subtitulado para personas sordas, siendo el ámbito en el que se centran buena parte de sus trabajos.

De hecho, habla con especial orgullo del proyecto Teatro Accesible que surgió cuando era directora de contenidos de accesibilidad y traducción en Aptent Soluciones. Además de la audiodescripción de las obras desarrolló visitas táctiles y paseos escénicos guiados para personas con discapacidad visual para que puedan tener la oportunidad de tocar el vestuario y la utilería para hacerse una idea de lo que posteriormente van a vivir al asistir a la representación. Un trabajo que desarrolla con diferentes instituciones como el Centro Dramático Nacional y el Teatro de la Zarzuela, entre otros muchos.

Esmeralda Azkárate-Gaztelu Carro en un visita táctil en el Teatro de la Zarzuela. / Teatro Accesible

“Es muy emocionante, la gente se emociona al subir al escenario, también porque van a asistir a obras que habían ido a ver con sus padres y pensaban que no podrían repetir esa experiencia, otros pensaban que no podrían vivirlo y de repente sí pueden”, explica.

Lo mismo pasa en el cine y cuenta una de sus experiencias: “Tengo un recuerdo precioso de un padre con un hijo ciego que me decía que era la primera vez que había podido ver una película con él, verla a la vez, riéndose a la vez, sin tener que estar pendiente de que la estuviera entendiendo o de describírsela”.

Fue la película “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo”, el primer preestreno accesible en España, por el que fue finalista de los Premios ATRAE (premios de traducción y adaptación audiovisual). Un premio que consiguió en 2023 por la película “Los renglones torcidos de Dios”, considerada la mejor audiodescripción.

“Me gustó particularmente que me premiaran por este trabajo porque ahí sí que puse mucho cuidado e interés en cómo representar a las personas con discapacidad que salen en la película, evitando un lenguaje cuerdista, que es muy estigmatizante para las personas que sufren trastorno mental y fue la razón por la que me premiaron”, cuenta.

Trabajó con Gloria Estefan

Pero si hay un proyecto que atesora con especial cariño es el que le llevó a trabajar con su artista favorita, Gloria Estefan. Se trató de la traducción al español del musical de Broadway sobre Gloria y Emilio Estefan, que se estrenó en Washington DC. “Fue un montaje súper especial, porque mi versión en español es la única que se puede representar en todo el mundo y estuve trabajando mano a mano con Gloria Estefan, que también hizo canciones nuevas para el musical”, explica.

Una artista que para la canguesa es muy importante porque “sus canciones marcaron mi vida de alguna forma, con 12 años las traducía, pero nunca se me pasó por la cabeza que yo fuera a hacer este proyecto, de hecho yo no me ofrecí, ellos me eligieron y me buscaron, en realidad estaba haciendo el casting más largo de mi vida”.

Afincada en Madrid, porque mucho de su trabajo presencial lo desarrolla allí, también le toca viajar a menudo. La parte audiovisual la puede resolver en remoto y eso le permite viajar a Asturias y a Cangas del Narcea, donde está su familia, algo que puede hacer “siempre y cuando tenga una conexión de internet decente”, puntualiza.