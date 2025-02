La emigración asturiana se muestra en imágenes en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea

La exposición fotográfica “Asturianos, indianos, emigrantes”, ideada por los profesores jubilados Tito Casado e Inés Gómez, en la que se analizan las causas que llevaron a miles de asturianos a dejar su hogar y embarcarse dirección a América durante finales del siglo XIX y principios del XX, se podrá ver hasta el 14 de febrero en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea. Además, este miércoles día 5 de febrero, a las 19.00 horas, se organiza la proyección de todas la fotografías que estarán explicadas y puestas en contexto por los organizadores de la muestra.

Desde las causas de la emigración hasta sus consecuencias, pasando por el viaje, la adaptación al país de llegada y el regreso o no de los emigrados, son las diferentes temáticas que va abordando el trabajo. Especial hincapié se hace en la emigración femenina, de la que a penas hay documentación. La razón la explica Inés Gómez: “Muchas mujeres eran reclamadas para casarse allí, otras por parientes para trabajar, también viajaban como amas de cría y las había que viajaban solas, por distintas circunstancias, se encontraban en el puerto con gancheros y muchas acabaron en la prostitución, con lo que el tema se silenció por ellas, porque era una vergüenza para ellas y también para sus compatriotas, y el país no quedaba en muy buen lugar”. Añade además que las mujeres eran en su mayoría analfabetas, por lo que no hay mucha correspondencia que documente sus vivencias.

Por la izquierda, Joaquín Linde, Olaya Gómez, Inés Gómez, Tania Rodríguez, Antonio Rodríguez, Tito Casado y Ángel Menéndez. / D. Álvarez

A la presentación de la exposición asistió la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez, que ensalzó el trabajo de investigación realizado y destacó su utilidad para “valorar el pasado emigrante de Asturias”. Recordó que la emigración asturiana “tuvo muchas caras y esta exposición ayuda a entender, a no olvidar y a homenajear a los emigrantes, que no podemos olvidar que siguieron contribuyendo a la prosperidad de Asturias”.

Montar esta exposición surgió a raíz de las diferentes presentaciones de la primera novela de Tito Casado “El cerezo del cementerio”, basada en la historia de su abuelo, emigrante a Cuba. En todas ellas fueron recogiendo historias y fotografías de emigrantes, que decidieron completar con fotos cedidas por el Muséu del Pueblu d'Asturies y la asociación canguesa “Tous pa tous” hasta componer la muestra en la que se hace un retrato social de la emigración asturiana.