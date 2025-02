Alberto Ramos, florista para toda Asturias desde Cangas del Narcea

"Los únicos días que viví fuera de Cangas del Narcea fueron los cinco años que me trasladé a Oviedo para estudiar la carrera de Historia; el resto, siempre aquí en Cangas del Narcea, tierra en la que nací y a la que me siento muy unido. Me encanta vivir y ver crecer a mi hija en Cangas", explica Alberto Ramos Pérez, florista como su madre, Kiti Pérez Rodríguez, con quien trabaja. Esta última abrió en los años 80 una floristería, La Plaza, al frente de la cual lleva 38 años, atendiendo a público del Suroccidente "y de toda Asturias".

Desde que abrieron la línea de negocio de todo tipo de eventos (bodas...), Alberto Pérez ha reforzado su implicación en el establecimiento. "Yo soy florista; me he formado y lo sigo haciendo en todo lo que guarda relación con ello, porque creo que la formación en cualquier sector tiene que ser algo continuo, n o puedes estancarte, porque sino te quedas atrás", explica. Añade: "Las modas son muy cambiantes . Cada temporada hay unas flores que están de moda. Por ejemplo, el color de este año es el marrón chocolate. Hay que estar actualizándose cada poco, salir fuera a hacer cursos, lo que conlleva gastos de desplazamiento, hotel, comidas, pero es totalmente necesario", afirma este joven, que ha sido padre recientemente. Su mujer, también historiadora, es emprendedora como él. "Abrió en 2020 una academia y le va muy bien con los alumnos, está encantada; además, tiene un máster en Arqueología", explica Alberto Ramos.

Alberto y su madre, Kiti, en el exterior de su floristería "La Plaza", en Cangas del Narcea. / Ana Paz Paredes

Su madre, Kiti Pérez, es una persona muy querida en Cangas y que cuenta con mucha y variada clientela. Apasionada de su trabajo como florista, mérito suyo son diferentes premios a nivel nacional que ha recibido de medios especializados, así como también de la Asociación de Floristas de España.

Sobre la actividad en la floristería, destaca Alberto Ramos que "el trabajo evoluciona según la temporada, dependiendo de los meses del año. Las plantas de exterior se venden a partir de marzo. A partir de abril nos centramos en los eventos, sobre todo bodas y otras celebraciones, pues tenemos encargos tanto de aquí como de Oviedo, Gijón y otros puntos de Asturias.", explica Alberto. Y hace este diagnóstico sobre el emprendimiento en la zona rural: "Aquí se puede vivir dependiendo del sector al que te dediques. En el comercio lo veo difícil, porque los locales son caros y eso hace que empezar de cero sería muy complicado. Otra cosa es coger el negocio familiar o bien esperar el traspaso de algo que ya esté montado", expone. Y concluye sobre los incentivos públicos: "Sí, las ayudas están para ayudar, como la propia palabra indica, pero es que los gastos son muy grandes".