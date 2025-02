El cangués Francisco Martins, nuevo director del para-karate de la Federación asturiana

El maestro de karate Francisco Martins, que lleva el gimnasio Coliseum en Cangas del Narcea, ha sido nombrado por la Federación Asturiana de Karate director de su departamento de Para-karate, un cargo que suma a su función como seleccionador de la disciplina en todas las categorías desde hace tres años, además de ser seleccionador de Kumite de la categoría alevín.

Su trabajo como profesor del que, en sus propias palabras, “es el mejor parakarateca a nivel nacional” el joven cangués Diego Rodríguez López, ha demostrado su buen hacer en este campo. No obstante, asegura que también está en continua formación asistiendo a los cursos de inclusión y para-karate que realiza la Federación española, con Antonio Moreno como presidente, y su directora de para-karate, Ainhoa Fernández y agradece el apoyo del presidente de la federación Rufo Antonio Fernández.

En cuanto a su trabajo como director avanza que su objetivo es dar visibilidad al para-karate “estará incluido en todos los eventos deportivos oficiales de la Federación”. Pero no solo se incidirá en la competición, “también queremos incluir entrenamientos para karatecas con cualquier discapacidad para que sean conscientes de que sí se puede”. Otra de sus apuestas es introducir charlas en los colegios para que los niños con alguna discapacidad sepan que pueden hacer deportes y entre ellos el karate, que “les va a abrir muchas puertas”.

Y vuelve a poner como ejemplo al para-karateca Diego Rodríguez, que comenzó en categoría infantil y ahora se estrena en la juvenil. “El karate no solo sirve para competir, sino para aprender a romper barreras, la vida de Diego cambió muchísimo desde que empezó con 9 años hasta ahora que tiene 12, además abrió un camino técnico en el karate”, cuenta y especifica que “empezó entrenando con miedo de chocar con los compañeros porque tiene albinismo ocular, pero ahora sabe cómo hacer para esquivarlos”.

Verlo competir supuso que otro compañero parakarateca del club, que llevaba más años entrenando que él, pero sin atreverse a competir, se animase. “El también parakarateca del club Manuel Fernández es campeón de España cadete y este fin de semana participa en el campeonato de España senior con 16 años”, presume Martins.

El nuevo director del departamento de Para-karate de la Federación asturiana asegura que junto a los clubs, que hay más de un centenar en toda Asturias, “me voy a dedicar a quitar obstáculos y romper las barreras que tengamos por delante para hacerlo inclusivo”. De hecho, especifica que como seleccionador busca entrenamientos conjuntos entre karatecas y parakaratecas “para que se relacionen entre todos porque después tendrán que ir juntos al campeonato, no me gusta hacer un entrenamiento solo para parakaratecas”.

Martins lleva 47 años vinculado al karate y ostenta el cinturón negro séptimo Dan y todas las titulaciones nacionales existentes en torno a este deporte: entrenador, árbitro, juez, instructor… Además, empezó a enseñar a sus 21 años y puede decir que ha formado a más 500 cinturones negros. Actualmente tiene medio centenar de alumnos desde los tres años a los 50 y asegura que para los niños es un buen deporte que "les ayuda a canalizar su energía hacia el respeto y trabajo”.