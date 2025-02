El juez da la razón al Ayuntamiento de Cangas: su aseguradora deberá pagar los daños atribuidos al Ayuntamiento tras el accidente pirotécnico de 2018

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea celebra que la Justicia le haya dado la razón en el contencioso que mantenía con la aseguradora que tenía contratada en julio de 2018, cuando se produjo una grave explosión pirotécnica, en plena víspera de la fiesta de la Magdalena. Aquel suceso provocó cuantiosos daños y tanto el Consistorio como su aseguradora fueron condenados a pagar 123.345,04 euros, respectivamente. Sin embargo, el gobierno local defendió que su parte debía ser costeada a su vez por la propia aseguradora, pues con ella tenía concertada la responsabilidad civil de sus actividades. Ante la negativa de la firma, el asunto acabó en los juzgados, que ahora fallan a favor del Consistorio.

El alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, celebra la victoria. Si bien aún cabe recurso de apelación, confía en que la aseguradora no lo interponga y califica de "trascendente para las arcas municipales y para el cumplimiento contractual" la decisión judicial conocida este jueves. No en vano, la aseguradora no solo debe pagar al Ayuntamiento la cuantía de 123.345,04 euros, sino que se le añaden las costas y los intereses, por lo que el Gobierno municipal estima que el pago podría superar los 150.000 euros.

Fontaniella explica que todas las actividades que realiza el Ayuntamiento de Cangas están cubiertas por una póliza, de ahí que deba ser el seguro el que a su entender corra a cargo con el importe. "La sentencia acreditaba que el Ayuntamiento ha perjudicado a un tercero y nosotros teníamos la responsabilidad civil contratada con este seguro", precisa. En este sentido, explica que el gobierno saliente del socialista José Víctor Rodríguez (gobernaba en 2018 cuando se produjo la explosión), dio parte a la compañía de la sentencia y esta rechazó hacerse cargo. Sin embargo, no se batalló contra este rechazo, algo que sí hizo el actual gobierno.

"Cuando accedí al Gobierno quedaban pocas semanas para que se cumpliera el periodo de un año para reclamar, pero decidimos cambiar el criterio municipal y retomar una cuestión con la que no estábamos de acuerdo. Presentamos una reclamación a la aseguradora, antes de dar el paso de ir al juzgado. Por suerte para Cangas, llegamos a tiempo", relata el primer edil.

"Es inaudito que la anterior Corporación tomase decisiones como la de no defender los intereses de todos los cangueses en cuestiones tan importantes como esta", añade, convencido de que la situación de "quiebra económica" en que a su juicio estaba el Consistorio cuando accedió a la Alcaldía en 2023, se debe a que "quienes gestionaban nuestro municipio tomaban decisiones que costaban muchos cientos de miles de euros que pagábamos todos".

La explosión pirotécnica de julio de 2018 se produjo cuando un volador de la exhibición nocturna salió desviado hacia el Prao del Molín, donde se hallaba la máquina preparada para el espectáculo pirotécnico nocturno organizado por varias peñas de la pólvora. Se produjo una explosión que se hizo notar en toda la localidad y que causó daños de más de 1,5 millones de euros. Además de afectar a diferentes negocios de la villa, se produjo un destrozo importante en la piscina municipal. El suceso causó además una veintena de heridos, aunque, afortunadamente, leves.