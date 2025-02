Queja en Llamas del Mouro por el tránsito de grandes camiones en un paso estrecho de la localidad

Sensibilidad con la gente de los pueblos es lo que reclama el vecino de Llamas del Mouro (Cangas del Narcea) José Antón que está viendo como en las últimas semanas camiones de gran tamaño están pasando por la estrecha vía que hay entre su casa y la del vecino llegando a rozar en ambas construcciones. La viviendas afectadas se encuentran en la salida de este pueblo cangués hacia la zona de Tuña (Tineo) y los camiones que están circulando desde hace unas semanas por allí se dirigen precisamente a un pueblo tinetense, La Silva, donde se están iniciando las obras de mejora del acceso a la localidad, que corren a cargo de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria con un presupuesto de 606.204 euros.

El vecino afectado describe que por el estrecho paso que separa su casa de la del vecino están circulando vehículos de gran tonelaje cargados con material, góndolas que transportan maquinaria y sabe que aún pasarán unos cuantos más porque la obra está en sus inicios. “De cada 10 camiones que pasan, cinco tocan en las casas, y si enganchan un canalón me bajan el alero entero, con el destrozo que eso supone, es que estamos hablando de una vivienda no de un garaje, deberían de tener un poco de sensibilidad”, reclama.

Entiende que el transporte de material se podría hacer de otra manera, con vehículos más pequeños que se adapten a la vía que hay disponible para circular. “No se puede ganar dinero machacando a otros, si por esta salida del pueblo no pasan camiones grandes, no pasan y punto, hay que buscar alternativas no avasallar así a la gente de los pueblos”, lamenta.

Asegura que en la esquina de su casa ya se pueden ver las primeras marcas del roce de los vehículos y recuerda que esta situación ya la vivió hace unos años, en 2018, cuando también se utilizaron grandes camiones para sacar la madera talada en los montes del pueblo. En ese momento planteó una denuncia pública para pedir el uso de camiones de menor tamaño para evitar que continuamente tocasen en las casas. “Lo único que pedimos es que en un pueblo se respete a la gente que vivimos en él”, concluye.

Tanto la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, como el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, se preocuparon por esta situación y buscaron soluciones alternativas “para evitar problemas y poder facilitar el desarrollo de las obras”. Al pueblo de La Silva también se puede acceder por Tuña. Aunque en el vial de paso también se está desarrollando una obra, en este caso de una vivienda, que podría haber afectado al tránsito de los camiones. Sin embargo, la alcaldesa asegura que “hablamos con los propietarios y el contratista y no tienen problema en poner facilidades para el paso de los camiones por allí”.