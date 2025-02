Carmen López, portavoz del PSOE cangués: “Para llegar al turismo, debemos tener unas carreteras acordes a los tiempos actuales"

Carmen López (1969, Cangas del Narcea) es la portavoz del grupo municipal socialista en Cangas del Narcea. Lleva vinculada a la política desde que formó parte de las juventudes socialistas. En los últimos dos mandatos, con José Víctor Rodríguez como alcalde, estuvo en el equipo de gobierno como concejala de Servicios Sociales e Igualdad. Un cargo que también desempeñó entre 1999 y 2003, en la alcaldía de José Manuel Cuervo. Ahora, como principal partido de la oposición con cuatro concejales, su postura es la de hacer un trabajo constructivo, desde el que aportar ideas para la mejora del municipio.

-¿Cómo ve Cangas del Narcea un año y medio después del cambio de gobierno?

-Veo que tenemos un equipo de gobierno con siete liberados y que ha puesto unas asignaciones por la asistencia a las juntas de gobierno de 250 euros por cada reunión, que recordemos que es un órgano de asesoramiento de alcaldía. Y, sin embargo, el tener este equipo de gobierno tan amplio y con este personal liberado, no nos libra a los cangueses y canguesas de tener que pagar facturas para organizadores de eventos, como por ejemplo Brasas del Narcea o Narcenatur ahora. Entonces yo me pregunto: ¿Qué es lo que hacen los liberados del equipo de gobierno? Además, por ahora se permiten vivir de las rentas, porque están inaugurando obras como puede ser el arreglo en Regla de Cibea o la carretera en Linares del Acebo que venían heredados, o el proyecto de embellecimiento del casco antiguo, que está en el Plan de Sostenibilidad Turística y lo único que están haciendo es llevarlos a cabo.

-Están haciendo una oposición activa a la hora de presentar mociones en los plenos. ¿Cómo valora que todas hayan sido rechazadas?

-Evidentemente, no nos gusta que se ningunee nuestro trabajo, porque nosotros todo lo que ellos presentan (y digo todo lo que ellos presentan porque no hacen nada consensuado), si nos parece que es beneficioso para Cangas, siempre cuentan con nuestro voto favorable, porque lo que beneficia a Cangas, lo presente quien lo presente, siempre será bienvenido. Yo les recriminé cuando celebraron la Gala del Deporte que hicieron un reconocimiento a tres deportistas y entre ellos no había ninguna mujer. A lo mejor si hubieran abierto el abanico y pudiésemos participar el resto de grupos, el resultado hubiera sido otro.

-¿Qué mociones destacaría?

-Una de ellas fue propuestas para la ampliación de la escuela infantil de 0 a 3 años. Sabíamos que la Consejería de Educación iba a sacar una línea de ayuda para la ampliación de escuelas, así que presentamos las posibles ubicaciones del colegio de Obanca y del Fuejo. El alcalde nos dijo que era ilegal ampliar en otro centro y ahora parece que se va a hacer en Obanca.

-Otras mociones presentadas tenían que ver con seguridad y accesibilidad en la villa.

-Son propuestas que ya están en funcionamiento en otros municipios similares al nuestro y ahora existen vías de financiación para poder llevarlas a cabo. Pensando en la población envejecida que tenemos en nuestro municipio nos parecía adecuado dar solución con la instalación de ascensores a las diferentes alturas que muchas veces se salvan con rampas muy pendientes o con escaleras, que son más un obstáculo que una solución al problema. En cuanto a seguridad vial proponíamos colocar dispositivos que avisen a los conductores de la presencia de peatones, porque hemos tenido varios atropellos y es cierto que se ven mal los pasos y hay que intervenir en las travesías para mejorarlo. Tenemos que pensar que Cangas es cabecera de comarca y donde se aglutinan todos los servicios, lo que supone que recibe a mucha gente. Además, también queremos ser cabecera turística, entonces tendremos que hacer una villa amigable, segura y limpia, que también adolece algo de limpieza.

-Un proyecto pendiente desde hace muchos años es la residencia de mayores del ERA. Usted que fue la concejala de Servicios Sociales, ¿cómo valora que se haya vuelto al punto de partida, al de buscarle una nueva ubicación?

-Fue una sorpresa. Es cierto que el proyecto de La Cortina presentaba ciertas complejidades, pero en las que se estaba trabajando y en todo momento creíamos que eran salvables. Al cambiar los gobiernos, tanto autonómico como local, se nos informó en un pleno municipal que se archivaban todas las acciones llevadas a cabo y que se descartaba por completo esa ubicación. Para nosotros fue un jarro de agua fría, no lo entendíamos. Pero automáticamente nos pusimos a pensar en una propuesta y apostamos por la Escuela Taller, que ya es de titularidad autonómica, con lo que agiliza los trámites. Además, tendría acceso por el parque de El Fuejo, con el valor añadido que aporta comunicar directamente con un parque, y permitiría llegar al centro de la villa sin tener que sortear barreras arquitectónicas. También tiene un buen acceso rodado por el Barrio Nuevo. Asimismo, la finca permitiría ampliaciones e incluso se podría instalar allí el centro de día, que se está quedando pequeño. Es una instalación que queremos y necesitamos en nuestro municipio y que vamos a apoyar siempre, sin embargo, vemos que el equipo de gobierno parece que no la quiere, desde luego no está apostando por ella. Han presentado varias ocurrencias: una finca en la parte alta de la Cogolla, el prado del convento de las monjas de clausura y lo último es el palacio de Los Llano, en la calle La Fuente, que apenas tiene ventanas exteriores y el acceso para ambulancias no es el mejor.

Carmen López en la sede del PSOE de Cangas del Narcea. / D. Álvarez

-Este año se recupera Narcenatur, con la vista puesta en su origen. ¿Cómo valora esta apuesta?

-Muy positivamente que se vuelva a los inicios, al formato que en su día el PSOE puso en marcha, porque fue bastante desafortunada la decisión que tomaron tres concejales de Izquierda Unida y seis del PP de bajar la feria a las calles de Cangas. Desvirtuó lo que es el espíritu de una feria de caza, pesca y naturaleza y después ya empezó a tener otros nombres. No obstante, vemos que son muy optimistas porque calculan que se venderán 32.500 entradas y creo que ni en los mejores tiempos de Narcenatur se llegó a esas cifras. Ojalá se cumpla la previsión, porque sería bueno para Cangas, un atrayente más.

-Precisamente, el turismo parece estar en un buen momento en el concejo. ¿Dónde cree que se debe poner el foco y mejorar?

-Efectivamente estamos en un buen momento turístico y deberíamos de tener todas las instalaciones, todas las sendas y atractivos turísticos en perfecto estado de revista. Deberíamos de hacer más inversión ahí. Pero nosotros vamos un paso más allá y creemos que hay que apostar por la mejora en las comunicaciones para llegar al turismo, debemos tener unas carreteras más acordes a los tiempos actuales y nosotros en todos los foros que tenemos oportunidad de hacerlo lo reivindicamos. En primer lugar al Gobierno del Principado al que hemos trasladado que la petición de que junto al Gobierno de la Nación se pongan de acuerdo para incluir una nueva vía interautonómica de La Espina a Ponferrada en el Plan Nacional de Carreteras. Este es un objetivo que ya el Gobierno del Principado anunció que tiene marcado, entonces habrá que ver cómo se materializa en la próxima revisión que se haga de este plan. Insistimos también en la importancia que tiene el terminar la conexión Cornellana-Salas y la segunda calzada a La Espina. Y, por otro lado, reivindicamos que se actualicen los 40 kilómetros que separan Cangas de La Espina. Sabemos que los primeros 25, que pertenecen al AS-15 (Corredor del Narcea) hay poco margen de mejora, pero en los 15 kilómetros desde La Florida sí que hay mucho margen para mejorarla y podría permitir que desde Cangas estuviésemos a menos de una hora de Oviedo. Sin duda, eso sería un atrayente muy importante para el turismo. Puede parecer que es una obra faraónica, pero fue un alcalde socialista el que pensó que había que comprar el Monasterio de Corias y convertirlo en Parador Nacional, algo que entonces tampoco se veía, y hoy día nadie duda que es el mayor atractivo turístico que tenemos no solo en el concejo, sino en toda la comarca.

-¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de Cangas?

-Cangas, sin duda, tuvo un trastorno importante de la economía, que fue la minería, que actualmente es algo residual. Ahora hay que buscar nuevos nichos de empleo, lo que requiere más de ingenio y de emprendimiento. Pero aún así tenemos muchos proyectos como la viticultura, el turismo y contamos con la mayor cabaña ganadera de España, que hay que apostar por ella también. Antes la gente se iba a las grandes ciudades por las ofertas laborales y por el abanico de servicios que tienen. Hoy día, yo creo que se busca también el bienestar, y eso desde luego está en las zonas pequeñas, donde hay opciones de trabajo y donde los servicios públicos deben de ser de calidad, y estar en igualdad de condiciones que en la gran ciudad, porque la calidad de vida es mucho mejor en nuestro pequeño municipio.