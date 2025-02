Tres escritoras en una familia

Tres hermanas canguesas, aunque residentes en diferentes lugares, se han convertido en escritoras de éxito de literatura infantil. Rosario Ana, Isabel y Belinda Álvarez, cada una con diferentes profesiones, se adentraron en el mundo de la literatura a partir de 2020. No lo hicieron de forma conjunta ni trabajando en equipo, sino que fueron realizando sus publicaciones de forma escalonada y hoy día cuentan con numerosos títulos en las librerías.

La primera que se lanzó a publicar un libro fue Rosario Ana Álvarez, en 2020. Lo hizo con el que sería su primer a entrega de la trilogía "En busca de la entrada secreta", que autopublicó con Amazon y en pocas semana se convirtió en "best seller". Su paso abrió un nuevo mundo a su hermana pequeña Isabel Álvarez, que siempre había escrito cosas para ella, para su sobrina o su hija, pero no pensaba que pudiera llegar a ser escritora.

"Recuerdo que mi hermana tenía un libro escrito desde hacia mucho tiempo y siempre tenía la idea de publicarlo y lo autopublicó, algo que yo no sabía ni que existía y para mí se abrió un mundo nuevo", cuenta Isabel Álvarez, que se lanzó a escribir y creó a Maya Erickson. Autopublicó su historia en 2021, pero pronto llamó la atención de varias editoriales. Al final firmó una serie de seis libros con Planeta, editorial con la que su hermana también publicó su trilogía "Los misterios de Nika".

Además, Isabel Álvarez acaba de iniciar una nueva serie con la protagonista Rory Robins, en Duomo ediciones. Hace unos meses se publicaba la primera parte y en primavera se espera que salga la próxima entrega de una protagonista que lejos de la norma es torpe y nada valiente, a la que tampoco le gustan los animales, pero sin querer se convierte en guardabosques y protectora de unas criaturas mágicas que habitan en el Bosque Boreal. Una historia para primeros lectores con la que la autora busca transmitir a los más pequeños el valor de la naturaleza y la necesidad de su cuidado.

"Introduzco la figura del guardabosques que me facilita trasladar ese valor por la propia misión que tiene esta profesión de cuidado de la naturaleza", explica. Añade además que escribir para el público infantil "es un privilegio y una responsabilidad muy grande, así que no me veo escribiendo un libro que no tenga un mensaje que dejar o que sea uno feo, porque todo les llega de una manera muy honda".

Belinda Álvarez, conocida por su faceta como violinista especialmente en la escena ibicenca por sus espectáculos en los que fusiona el violín con la música electrónica, fue la última en sumarse a la escritura. Asegura que ver a sus hermanas lanzarse a escribir "fue motivador" y la llegada de la pandemia y la maternidad le dieron el empujón final para dedicar una parte de su tiempo a la literatura y crear la trilogía "La leyenda de los Xilem", cuyo último libro publicó el pasado año y presentó con un concierto en Cangas del Narcea el pasado mes de diciembre.

Con la llegada de su hijo vio la necesidad de escribir historias dirigidas al público infantil y juvenil con la idea de poder transmitir valores de tolerancia y respeto por la diversidad, con el enfoque puesto especialmente en la diversidad afectiva, sexual y de género. Por eso, los protagonistas de su serie son dos niños homosexuales. Nel, que es violinista, leonés y está afincado en un pueblo de Somiedo; y Cian, que es artista y viaja de Irlanda a pasar las vacaciones en la misma localidad somedana.

Aunque las tres han coincidido en el tiempo escribiendo y poniendo el foco en el público infantil, aseguran que sus estilos son muy diferentes. Tienen en común la fantasía, la aventura y querer dejar un mensaje a sus pequeños lectores, pero con inquietudes distintas. "Son fantasías muy diferentes, por ejemplo la de Belinda puede que sea un poco más adulta que la mía, le gusta mucho meter humor y tira de sus raíces asturianas", expone Isabel Álvarez, que asegura que su hermana mayor, Rosana, "tiene un estilo más de aventura clásica".