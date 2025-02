La historia de los serenos de Cangas del Narcea en Madrid: crímenes, robos, sexo y dinero para el pueblo por Navidad

Hubo un tiempo en que la seguridad en Madrid estaba en manos de los de Cangas del Narcea. “De los 2.500 serenos que había no éramos todos cangueses y alguno de Tineo, puede que hubiera uno de Segovia…”, recordaba hace años con humor para LA NUEVA ESPAÑA en un reportaje Agustín Rodríguez Álvarez, vigilante nocturno en Madrid en la década de los 50 del siglo pasado.

La dura posguerra, sobre todo en el campo, echó a la gente a las ciudades. De Cangas del Narcea muchos acabaron en la capital de España y, concretamente, al cargo de la seguridad privada de barrios y fincas. Tenían fama, además, de ser los mejores, de “no pasar ni una”, apuntaba Rodríguez Álvarez.

El hecho de que un gran número de cangueses se convirtiera en sereno se debe al habitual “efecto llamada”: unos siguieron a otros y buscaban trabajo donde antes lo había conseguido hermanos, primos, sobrinos, amigos… Aguadores, carboneros, eran otros oficios propios de los del Suroccidente asturiano, una piña en Madrid.

En 1977 se extinguió el oficio, que llevaba tiempo en declive, en la capital de España. Unos acabaron en la Policía Local de la ciudad, otros regresaron a su añorada tierra. En el caso de Agustín Rodríguez lo hizo mucho antes: a finales de los 50 dejó la plaza a su hermano y se hizo taxista en Cangas del Narcea, donde había empezado a cortejar con la que acabó convertida en su esposa. Se trajo un sinfín de anécdotas de su época de sereno que recordó en más de una ocasión para LA NUEVA ESPAÑA.

El dinero para las monjas de Cangas

Los asturianos mandaban dinero en Navidad para las religiosas del hogar del jubilado del pueblo. Un segoviano, de los pocos que había que no fueran del Suroccidente en el grupo de serenos, advirtió de que le parecía muy bien que se enviara dinero para que no pasaran frío los viejinos, pero que no se corriera la voz para que los de Sevilla no pidieran también dinero, pero para fresqueras.

Un cangués no pasa ni una: ni al cuñado de Franco, Serrano Suñer

Agustín Rodríguez trabajaba en la calle Zurbano, donde había un local alquilado por Ramón Serrano Suñer a otro señor. Éste avisó al sereno de que tuviera cuidado, pues temía que el primero se la jugara para recuperar el local, en el que había un próspero restaurante. Dicho y hecho. Una noche se plantó allí el cuñado de Franco con un notario y un cerrajero en un Mercedes dispuestos a entrar en el local. El sereno cangués dijo que ni hablar, que no podían hacerlo, aunque no fue fácil disuadirles. El asturiano llegó a amagar con sacarse la pistola y se ve que esto disuadió al grupo, que se fue. Eso sí, al arrendatario y dueño del restaurante nunca más se le vio por la zona.

El gandul que desplumó a un italiano de la Seat

El cangués se comprometió con Mario Gasparini, un ejecutivo que había viajado a España a montar la Seat, a cuidarle el coche, donde había cargado todos sus bultos. Pero resultó que un gandul estuvo atento y cuando Agustín Rodríguez se despistó, desvalijó el coche. El sereno se pilló un buen enfado. Lo que pasó fue que un día en el bar le señalaron al autor del robo. Ni corto ni perezoso, se fue hacia él y por medio de una paliza logró que devolviera todo.

La vida privada de la gente de postín

Los serenos conocían la vida de todo el mundo, incluida la gente adinerada y de postín. Nadie entraba y salía de las casas sin que ellos lo supieran. Viudas que alquilaban camas, señores importantes que se iban de viaje y a sus casas venían otros señores a “visitar” a sus mujeres… Pero si algo tenían claro unos y otros era que eso no salía del círculo, jugosas propinas tenían mucho que ver en el pacto de silencio. Secreto profesional.

Un mote, Jarabo, con un origen macabro

Agustín Rodríguez acabó siendo “Jarabo”, mote que le pusieron sus compañeros taxistas en Cangas del Narcea, conocedores de la historia en la que se vio envuelto. En 1958, en Madrid, se produjo un crimen que acabó siendo célebre (“El Caso”, el popular periódico de crónica negra fundado por Eugenio Suárez contribuyó en gran medida a ello) y concitó gran interés en la España del franquismo. José María Jarabo mató a cinco personas relacionadas con una casa de empeños al querer recuperar una joya. El problema fue que la pistola era del sereno asturiano, a quien conocía y a quien le compró el arma antes de regresar el primero a Cangas del Narcea. En la investigación se identificó la pistola y detuvieron a Rodríguez, quien acabó en Carabanchel y fue juzgado por venta ilícita de armas. Logró ser absuelto porque se aclaró el crimen y porque también tenía buenos contactos en el mundo de la justicia que había logrado durante su trabajo como sereno. Pero el disgusto no se lo quitó nunca nadie.