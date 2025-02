El difícil reto de encontrar piso en Cangas: "Hay mucha demanda y muy poca oferta; está muy complicado"

Cangas del Narcea no se escapa al problema generalizado de escasez de vivienda. A la falta de pisos de nueva construcción, se suma el problema de encontrar una vivienda para un alquiler de larga duración. "Hay mucha demanda y muy poca oferta; ahora mismo está muy complicado", dicen los agentes inmobiliarios del concejo.

Lo sabe bien Rosa Orraca, que lleva casi tres décadas en el sector, de hecho, la suya (Inmobiliaria Narcea) fue el primer negocio de este tipo que abrió en la capital canguesa. "Ahora mismo está empezando una promoción y hay otra pendiente, que hacía tiempo que no había obra nueva, pero el problema de falta de vivienda es generalizado", apunta la canguesa, que constata que hay demanda para comprar y que "la gente está animada". Por poner un dato, según el portal especializado idealista.com actualmente el precio de la vivienda en el concejo se sitúa en 887 euros, una cifra alejada de su máximo histórico: 1.089 euros el metro cuadrado en febrero de 2018.

Promoción en construcción en el centro de Cangas. / Demelsa Álvarez

Sobre el alquiler, dice Orraca que este año hay quizás menos parque disponible que el año anterior. "La ley de mayo de 2023 hizo daño porque mermaron los derechos de los propietarios y la gente no se arriesga y eso que Cangas es tranquilo y el perfil del demandante es muy bueno, pues hay mucho maestro para los centros educativos y profesionales del hospital", relata. Estos dos son los principales demandantes de vivienda en alquiler, junto a gente mayor de los pueblos del concejo que opta por vivir en la villa durante el invierno.

Con respecto a los precios de alquiler, señala Orraca que oscilan entre los 400 y los 600 euros, al tiempo que constata una subida "como en todos los sitios". El director del grupo Flórez Cosmen, José Manuel Rúa, eleva hasta los 700 el precio de algunos alquileres. Coincide con Orraca en que los particulares "son reacios a poner vivienda en alquiler por ideas preconcebidas y los que deciden vender aguantan años antes de hacerlo", señala constatando la fuerte demanda que se registra en el concejo.

Volviendo a Rosa Orraca aporta otro dato y es el crecimiento que está experimentando el alquiler vacacional. "Cada vez hay más. Cuando empecé en el sector fue algo que ya me sorprendió el primer verano abierta. Antes era gente con raíces en el concejo que volvía, sobre todo en julio por las fiestas, pero ahora viene gente que no tiene vinculación, que no aguantan el calor de Madrid. Aquí hay noches frescas, pueden descansar y es un sitio tranquilo y donde los alquileres de verano son más económicos que en la costa", relata desde su inmobiliaria de la Calle Mayor, la pionera en la villa.