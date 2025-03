Arde la panera más antigua (del año 1651) de Cangas del Narcea: "Parece que fue intencionado"

Cangas del Narcea acaba de perder su panera más antigua, datada en 1651. Un incendio que se declaró la mañana del sábado devoró por completo la construcción situada en Regla de Cibea y propiedad del Obispado, al pertenecer a la casa rectoral de la localidad. El cura de la parroquia, el dominico Francisco Javier García, más conocido como Pachi, interpondrá este lunes una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil para que se investigue lo sucedido.

“Está en un lugar aislado y allí no hay luz para que pudiera darse un cortocircuito, nadie se explica qué pasó, parece que fue intencionado”, apunta el párroco, que asegura que los bomberos que acudieron a sofocar las llamas no le pudieron explicar cuál pudo ser el origen del fuego y añade que se da la circunstancia de que justo el sábado la persona que gestiona la finca no se encontraba en la localidad.

Panera de la casa rectoral de Regla de Cibea. / Tous pa tous

A media mañana, los vecinos de distintos puntos de la parroquia empezaron a atisbar humo en la zona, que pronto se convirtió en grandes llamaradas. La sala del 112 recibió el aviso a las 11.52 horas y hasta la localidad se desplazó el Jefe de zona y cinco bomberos del parque de Tebongo.

“Es una pena porque era una panera de muy buena calidad, además de ser la más antigua”, insiste el sacerdote. Un lamento que comparten los vecinos de la parroquia que sienten la pérdida de este elemento etnográfico. “Aunque pertenecía al Obispado era de todos y la gente de aquí lo siente mucho, ahora ya solo nos quedan las fotos”, lamenta José Antonio Rodríguez, de Sonande.

El presidente de la asociación “Tous pa tous”, Juaco López, había dedicado un artículo a este elemento en 2010, en el que subrayaba que se trataba de la panera más antigua que se conoce en el concejo, donde “la mayoría datan de finales del siglo XVIII y, sobre todo, de los siglos XIX y XX”, aportaba. Además, añadía que era probable que la construcción hubiera llegado a Regla de Cibea de otro lugar por que en sus tablas se podían observar las marcas de haber sido desmontada.