La Cofradía del Cristo de la Salud, de Cangas, nombra Hermano Mayor Honorífico a Alfredo García: "Era de rigor agradecer su trabajo"

La Cofradía del Cristo de la Salud, fundada en Cangas del Narcea a principios de 2020, reconoció este sábado a su primer hermano mayor, Alfredo García. El hombre recibió el título de Hermano Mayor Honorífico por haber sido un pilar importante para crear esta institución religiosa que cuenta con 228 cofrades. "Era de rigor agradecer su trabajo desinteresado", señala su sucesor en el cargo, Manuel Rodríguez.

El actual hermano mayor, que tomó posesión del cargo en mayo del año pasado, se encargó de entregar el diploma acreditativo a García, agradeciendo su implicación para estructurar y echar a andar la Cofradía. "Todo el mundo sabe que los inicios son complicados e hizo una gran labor. Su nombramiento es un hecho muy especial para nosotros", señaló Manuel Rodríguez en la basílica de Santa María Magdalena donde, este sábado, se celebró la función principal de la junta general ordinaria en la que se dio parte a los cofrades del trabajo realizado. El acto, que comenzó con una misa, sirvió también para entregar las medallas de ingreso en la Cofradía del Cristo de la Salud a catorce cofrades. Además, se presentó el cartel de la próxima Semana Santa.

Foto de familia de los nuevos cofrades. / Falo

La Cofradía canguesa se constituyó a principios de 2020, justo antes de la pandemia, así que tuvo que esperar a 2022 para organizar su primera procesión del Viernes Santo, conocida como la procesión del Cristo Yacente. Así las cosas, este será su cuarto año procesionando. Precisamente el año pasado se recuperó la procesión del Jueves Santo, el Santo Encuentro, que este año seguirá en el calendario. "Este año como novedad podremos estrenar el estandarte de la Cofradía", precisó el hermano mayor.

Manuel Rodríguez explica que organizar una Semana Santa puede parecer una tarea sencilla, pero no lo es. "Hay mucho trabajo de organización detrás", precisa. No en vano, cada procesión moviliza a entre setenta y cien personas (entre braceros, nazarenos, damas de mantilla...) para que todo salga a la perfección. Además, hay mucho trabajo que no se ve como el de preparar los pasos, mimar los ropajes de las tallas o preparar las flores.

Con todo, el hermano mayor cangués está muy satisfecho porque, pese a ser una cofradía muy joven, con tan solo cinco años de experiencia, logran sacar adelante una Semana Santa de mucha calidad. "Cometemos errores, pero es normal", admite, al tiempo que muestra la ilusión ante la próxima festividad. Como antesala, acaban de editar un libreto de 28 páginas que recoge todos los actos de la Unidad Pastoral, lo que incluye a Cangas, pero también a Degaña e Ibias.