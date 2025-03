La Liga local de fútbol sala de Cangas ronda las tres décadas de historia: "Tenemos al pueblo volcado"

La Asociación de Veteranos del Narcea tomó esta temporada las riendas de la Liga local de fútbol sala de Cangas del Narcea, un evento que afronta su vigésimo novena edición. La competición, con nada menos que once equipos en liza, afronta su recta final (el próximo 14 de marzo serán las semifinales) y se prepara para su particular "Gala del Balón de Oro". Será el 21 de marzo y allí se entregarán los trofeos a los mejores de esta cita no profesional que ha logrado implicar al vecindario. "El pueblo está volcado con nosotros. Hay un ambiente muy guapo y se llenan las gradas", señala Jonathan Suárez "Jona", presidente de la Asociación de Veteranos.

Explica que desde el consistorio les propusieron hacerse cargo del evento e introdujeron cambios para hacerlo más atractivo, logrando revitalizar la competición. "Logramos el doble de equipos que la temporada anterior", señala Jona, que calcula que en total movilizan a unos 160 futbolistas con edades entre los 16 y los 60 años. De los once equipos, diez son de Cangas y hay uno de Allande, pero, de cara al año que viene y dado el éxito, ya les están pidiendo entrar equipos de otros concejos.

Ambiente en uno de los últimos partidos disputados. / R. T. C.

"El objetivo es pasar un buen rato. Hay algo de piquilla, pero en general hay buen ambiente", apunta Suárez, que también participa como jugador en esta particular liga local. Los equipos se buscan la vida para lograr patrocinador y se juntan para entrenar entre partidos. Durante la liga son los propios integrantes de la Asociación de Veteranos los que se ocupan de arbitrar, pero desde cuartos de final cuentan con árbitros profesionales.

La próxima cita destacada será el viernes cuando se juegue la semifinal. A las 20:15 horas será el partido entre Bus Narcea y Bar Azul y, a las 21:15 horas, el choque entre Goblet/Abadía y Obrador Flory A. De estos partidos saldrá el nombre de los dos equipos que pasarán a la gran final, que, a buen seguro, llenará hasta la bandera el pabellón municipal.