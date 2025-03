Laura Álvarez, portavoz de IU en Cangas del Narcea: "La autovía ya era necesario que llegase hace muchos años"

Laura Álvarez es portavoz de IU en Cangas del Narcea. Fue teniente de alcalde en los dos pasados mandatos. Ahora ocupa la bancada de la oposición.

-¿Cómo ve el concejo?

-De lo que va de mandato, lo que más destacaría, porque creo que es lo que más refleja la forma de trabajar que tiene este equipo de gobierno, es la fana del corral, en la entrada de la villa. Tardaron casi un año en retirarla. Además, están siendo dos años en los que el equipo de gobierno está viviendo de las rentas, de subvenciones que ya estaban pedidas y aprobadas por nuestro gobierno, como por ejemplo el plan de sostenibilidad turística, a través del cual se está arreglando la calle La Fuente o se va a hacer el área de autocaravanas. En lo que se invirtió en estos dos años fue en fiestas y festivales, lo que me parece muy asombroso y digno de estudio, porque llegaron al Ayuntamiento diciendo que estaba en quiebra técnica.

-¿Cuál era la situación financiera cuando dejaron el Ayuntamiento?

-Creo que lo que había era una mala gestión, pero eso no quiere decir que el Ayuntamiento estuviera en quiebra.

-Fue concejala de Obras, ¿cómo valora el trabajo que se está haciendo?

-A mí me sorprende mucho cuando se dice que en los ocho años que estuvimos no se hizo nada. Hicimos pavimentaciones completas en numerosos accesos a pueblos como Pixán, Cobos, Castro de Limés, Las Tiendas o Caldevilla de Acio, entre otros. En dos años ellos no han hecho ninguna. Soy consciente de que se tendría que haber hecho muchísimo más, porque nadie tendría que ir a su casa por encima de baches.

-¿Cómo analiza que se esté buscando de nuevo ubicación para la residencia del ERA?

-Izquierda Unida siempre fue un abanderado en el tema del ERA. De hecho, con IU y Martínez de alcalde fue lo más cerca que Cangas estuvo de tener una residencia de mayores pública. Pero hubo elecciones, pasó a gobernar el PP de Fontaniella con el apoyo del PSOE y no se terminó el trámite de la modificación del tipo de suelo. Volvimos nosotros al gobierno con el PSOE y fueron ocho años de lucha para conseguir una nueva ubicación, en La Cortina, y vuelve Fontaniella y dice que hay un informe de Confederación Hidrográfica que señala que no se puede construir, un informe que yo no vi. Al final lo que veo es que hay muy poca disposición a que la residencia se construya.

-¿Cómo ve la recuperación de Narcenatur?

-No estoy de acuerdo con que todo esté concentrado en el recinto ferial de La Imera; creo que allí podría centrarse la parte más técnica, pero debería ofrecerse alguna actividad alternativa en la villa.

-¿Coincide en que estamos en un buen momento turístico?

-El Parador se ha convertido en el eje principal y venimos de dos mandatos en los que se sembró mucho en turismo y hay frutos que se están recogiendo ahora. Además, tenemos una tradición cultural muy potente y ofrecer todo eso es un reclamo muy grande. Pero se necesita seguir apoyando al comercio, porque el turismo al final busca sitios que tienen vida.

-¿Qué fortalezas y debilidades cree que tiene Cangas del Narcea?

-La principal fortaleza es el entorno natural que lo envuelve. Hay un gran trabajo que hizo la gente que vive en la zona rural para cuidarlo, así como las tradiciones y la cultura. También lo es el comercio local, porque aquí tenemos todo tipo de oferta, así que deberían recibir más apoyo, porque últimamente estamos viendo cómo se cierran tiendas. Y, desde luego, organizar fiestas y festivales en los que solo se lucran unos pocos no es favorecer el comercio y la hostelería local. La gran debilidad que tenemos son las infraestructuras. Ya era necesario que llegase la autovía hace muchos años y esta ausencia está relacionada con que no haya empresas grandes. También se debería apostar más por la formación profesional, para que quienes no quieran irse de aquí puedan seguir formándose, porque, al final, el futuro son los jóvenes.