CC OO celebra su congreso en Cangas del Narcea y pide industria para la comarca: "La deuda con el Suroccidente no se ha saldado"

La secretaria general de CC OO del Suroccidente, Beatriz Egido, ha renovado su cargo por cuatro años. Era la única candidata que se presentó a la elección celebrada en el decimocuarto congreso, que tuvo lugar en Cangas del Narcea, en el que también se renovó la comisión ejecutiva, en la que además de ella repite Felipe Barreiro y se suman Celsa Martínez, Triana Pérez y Javier Fernández.

Uno de los objetivos de Egido cuando asumió hace cuatro años la secretaría general del sindicato era ganar presencia en la comarca y considera que es un objetivo que se ha logrado. "Hemos ganado presencia en los centros de trabajo, en los foros públicos y también dentro de la propia organización", subraya. Una mayor visibilidad que, según asegura, sirve para reivindicar las necesidades del Suroccidente y poner el foco en que "la transición energética debe generar la actividad económica y los puestos de trabajo que merecemos y que se nos deben por todo el sacrificio y pérdida que ha supuesto para este territorio". Porque, señala Egido, "se están acabando las inversiones vinculadas a la transición y no estamos viendo que quede algo sólido de futuro".

En este sentido, señala que CC OO siempre reclamará que "la industria forme parte del Suroccidente; no podemos quedarnos solo con servicios, turismo y negocios a nivel familiar, porque eso no va a darnos futuro". Para Egido está claro que "la deuda con el Suroccidente no se ha saldado" y subraya que ahora mismo no se está generando ninguna actividad que pueda equipararse a lo que había con la minería y la central térmica.