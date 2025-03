Cubatas a menos de dos euros o café a 60 céntimos: la lista de precios de un viejo bar de Cangas del Narcea se vuelve viral

El listado de precios de un bar de un pueblo de Cangas del Narcea de hace 23 años ha reavivado el debate sobre el paso del uso de las pesetas a euros en redes sociales y ha despertado la nostalgia de muchos que consideran que aquellos eran tiempos mejores. El asturiano Pablo Díez, usuario en redes sociales como @pabloasturies y también urbex_asturias, hizo público el listado que rápidamente se hizo viral con miles de visualizaciones.

"Mientras exploraba el concejo de Cangas del Narcea —un lugar precioso—, me encontré con un bar abandonado. Sin duda, lo que más me llamó la atención fue la lista de precios. ¿Os imagináis pagar esos precios hoy en día?", comentó junto a la foto del listado. Un lugar, que no ha querido detallar para evitar el efecto llamada.

Explica que suele recorre los pueblos andando y "una casa de la zona estaba abandonada y con todo abierto, y encima de la antigua barra estaba el papel", que le llamó la atención e hizo viral.

Y esos precios que le hicieron tomar la fotografía y hacerlo público son los 60 céntimos que se pagaba por un café o los 30 de un vino. También se plasma que un cubata costaba 1,50 euros o una cerveza no llegaba al euro y se quedaba en 75 céntimos, igual que los refrescos. La comida también tenía un precio impensable hoy en día, 600 pesetas que al cambio el bar tenía fijado exactamente en 3,61 euros.

La publicación ha servido para reabrir el debate entre los defensores y detractores del euro. "Nos la han colado bien colada. La mayor estafa de la historia", no dudaba en comentar otro internauta en el hilo viral de la publicación. Otros aseguraban con nostalgia "¡qué bien vivíamos y no lo sabíamos!" y hubo quien directamente hacía un llamamiento a boicotear al euro: "Boicot al euro, que vuelva la peseta".

Los internautas también se encargaron de recordar cómo en el paso de pesetas a euros rápidamente se hizo una equiparación entre monedas sin que fuese equivalente su valor, así "100 pesetas pasaron a ser 1 euro, 500 pesetas, 5 euros; 1.000 pesetas, 10 euros; el euro, el dinero psicológico", denominó el usuario.

También hubo quien analizó un poco más al comparar la subida de precios con los sueldos. Por un lado, un usuario recordaba que entonces "el salario mínimo era de 442,20 euros y ha subido casi 3 veces, al igual que los productos.... No me parece tan burrada". Mientras que otro añadía que "por alguna razón, los vendedores de nostalgia siempre omiten estos datos a la hora de hablar de precios".

En este sentido, otro comentario defendía que "con la peseta, los sueldos eran más bajos, la inflación descontrolada y el poder adquisitivo menor. El euro trajo estabilidad, mejores salarios y más competitividad".