Las cuentas de Cangas del Narcea ascienden a casi 15 millones de euros, con 2,5 dedicados a inversión

Cangas del Narcea cuenta con un nuevo presupuesto para 2025 que asciende a 14.937.507 euros, un 1,55% más que en el ejercicio anterior. Las cuentas fueron aprobadas por los once votos a favor del equipo de gobierno del PP. Los tres concejales del PSOE presentes en el Pleno votaron en contra y no asistieron a esta sesión ordinaria, que se celebró este miércoles en horario de mañana, una edil del PSOE y las dos de IU.

Dentro de las inversiones programadas destacan los 350.000 euros que se prevén para poner en marcha un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En concreto, para la contratación de un equipo que lo desarrolle y para el comienzo de su redacción. La estimación del gobierno es que la elaboración del PGOU pueda tener un coste de unos 700.000 euros y que se pueda alargar incluso más de seis años. En este sentido, el alcalde, José Luis Fontaniella, pidió el compromiso de la oposición para continuar con el proyecto en caso de que en las próximas elecciones cambie el gobierno.

"Va a ser muy trascendente para el interés del ciudadano, lo que queremos es intentar avanzar y crear un Plan General para que los pueblos puedan crecer y la gente pueda construir y vivir en ellos", argumentó Fontaniella, que defiende que supondrá la modernización de las normas subsidiarias que se redactaron a finales de los años noventa.

El alcalde, José Luis Fontaniella, explica los presupuestos. A la derecha, Carmen López. / D. Álvarez

También se hace hincapié en la partida de 650.000 euros reservada para el mantenimiento de vías públicas y mejora de accesos. El objetivo es destinar la mayor parte de esta cuantía a acometer alguna mejora integral en carreteras locales, que se definirá en una Junta de Gobierno.

Entre las obras que se pondrán en marcha durante el ejercicio se encuentra la continuidad del arreglo de la calle La Fuente, en concreto, la fase que afecta al entorno del Puente Romano, que se llevará 275.000 euros o la continuidad de la mejora del parque de los Nogales, con 90.000 euros.

El alcalde subraya que, en total, la inversión prevista superará los 2,5 millones de euros, por lo que señala que estos presupuestos ya representan "la fase II del mandato, la de la inversión, pese a que todavía estamos arrastrando pagos pendientes de ejercicios pasados".

Sin embargo, el proyecto no ha convencido a los socialistas que aseguran que "no nos vemos reflejados" y analizan que el gobierno local "opta por las fiestas en perjuicio de la mejora de la movilidad, la limpieza o el mantenimiento de los espacios públicos". Además, echan en falta concreción en el capítulo de inversiones, al no indicarse a qué carreteras se va a destinar el dinero.

Moción sobre la autovía

En el Pleno también se debatió la moción presentada por la plataforma "El Suroccidente también es Asturias" en la que reivindican la finalización de la autovía A-63 hasta La Espina (Salas) y que se le dé continuidad hacia Cangas del Narcea. Recibió el voto favorable del equipo de gobierno y la abstención del PSOE, situación que ya se dio en otros ayuntamientos del Suroccidente (Ibias, Allande y Tineo) por lo que la portavoz de la plataforma ciudadana, Maribel Rodríguez, presente en el Pleno, se mostró "decepcionada".