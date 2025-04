La mala suerte de Lito en Cangas del Narcea: Fue a por abono para la huerta y perdió la vida bajo el tractor

Avelino Collar Menéndez, más conocido por "Lito" de Casa Marrón, perdió la vida este lunes en Cangas del Narcea cuando acudía a por abono para su huerta. Este hombre de 73 años había salido de su casa de Robledo de San Cristóbal a bordo de un pequeño tractor (un Agria de 30 caballos) con remolque. Sin embargo, no regresó a casa y acabó falleciendo bajo la cabeza tractora del vehículo, en una pista cercana a su pueblo. Nadie se explica lo que pudo ocurrir, ya que el camino por el que transitaba no era especialmente peligroso: "Es un sitio en el que no tenía que haber pasado nada", lamentan los vecinos.

Collar, un hombre "amable, muy educado y con mucho mundo", emigró a Alemania para trabajar en la fábrica de Mercedes, pero nunca se desligó del todo de su pueblo cangués. "Le gustaba mucho venir", relatan sus conocidos. Cuando se jubiló, regresó a España, donde compaginaba estancias en Castellón con visitas a Robledo de San Cristóbal, donde se había construido una casa. Precisamente regresó al pueblo hace un par de semanas y tras el repentino fallecimiento de su hermano, víctima de una enfermedad. Decidió quedarse una temporada en la localidad canguesa donde finalmente perdió la vida en un trágico accidente.

El accidente tuvo lugar por la mañana, pero no localizaron su cuerpo hasta primera hora de la tarde. Un vecino se encontró con la cabeza tractora volcada, si bien el remolque no llegó a volcar. "No nos explicamos lo que pudo pasar porque volcó solo la cabeza, que no tenía cabina, ni antivuelco. Estos vehículos pueden ser muy peligrosos", señalan los vecinos consultados, que lamentan lo sucedido.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 16.49 horas. En la llamada indicaban que había un tractor volcado en un camino no asfaltado y una persona atrapada bajo el vehículo. El equipo sanitario desplazado al lugar, equipo médico de la UVI-móvil de Cangas del Narcea solo pudo confirmar su fallecimiento, según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Hasta la zona también se desplazaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Cangas del Narcea y Grandas de Salime.

El funeral por Avelino Collar tendrá lugar mañana, miércoles 2 de abril. Será a la una de la tarde en la iglesia de San Cristóbal.