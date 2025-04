Cangas llora a Irene Sierra, una de las últimas constructoras tradicionales del pandero cuadrado: "Perdemos un gran referente cultural y artesano"

Irene Sierra Herrero, más conocida por Irene d'Anxelu, fue despedida este domingo en Cangas al son del pandeiro cuadrado a cuya fabricación artesana dedicó su vida. Falleció a los 92 años y, a las puertas de la basílica de Cangas, se formó un pasillo de tocadores que entonaron juntos su último adiós para esta mujer natural de Naviego pero afincada en Trasmonte desde su matrimonio.

El músico e investigador Xosé Ambás publicó en sus redes sociales el vídeo de este emotivo momento y también unas palabras en recuerdo de esta mujer "referente" de la cultura tradicional y de la fabricación del pandeiro típico de Cangas del Narcea. "Foi un referente de la tradición oral asturiana ya nun faltaban cuentos nin cantares nin romances nu sou infinitu repertoriu, el.la foi una tresmisora de referencia de la l.lingua asturiana ya con el.la sintíamos la voz de los viechos, esa voz que se sume ya nos ta deixando mudos", apuntó Ambás, al tiempo que defendió a Irene Sierra como la "salvaguarda del pandeiru ya gracias a Yrene la feitura de los pandeiros aguantóu ya abríu puertas a outros artesanos que siguen güei fiendo bonos instrumentos en concechu 'i Cangas".

Desde la asociación cultural canguesa "Lo Nueso" también expresaron su pena por perder "un referente únicu en materia de tradición, cultura ya artesanía". A su juicio, Irene d´Anxelu es una mujer "insustituible, que vamos mantener viva na memoria ya en cada toque de los nuesos pandeiros". El colectivo expresó su gratitud "por tanto", al igual que el Servicio de Normalización Llingüística de Cangas, que homenajeó a la fallecida en 2012, y que pone de manifiesto que Cangas "pierde un referente cultural ya artesanu".

En 2018 Irene Sierra recibió a LA NUEVA ESPAÑA en su casa de Trasmonte, donde seguía elaborando estos intrumentos de percusión. Los suyos eran especialmente valorados por su sonoridad y porque mantenía intacta la elaboración de antaño. Precisamente en aquel verano de hace siete años había elaborado una veintena de ellos. Contaba entonces que el verano es buena época porque conseguir las pieles es más sencillo.

Irene Sierra hacía el instrumento desde cero, desde limpiar la piel hasta su montaje. Un trabajo minucioso que le llevaba días, especialmente para lograr que no quedara olor en la piel. "Hace muchos años que empecé a hacer los pandeiros, ya no quedaban o los que había eran muy viejos, y era la época en la que se comenzaban a recuperar las tradiciones en el pueblo", explicó para LA NUEVA ESPAÑA.

Además de elaboradora de pandeiros, Irene d'Anxelu también era una buena tocadora y transmisora de cantares, cuentos y refranes. Recuerdó para este periódico que la primera vez que cantó el Ramo en las fiestas de Naviego fue con 16 años, y que todo lo que aprendió de tradición fue en los filandones que se organizaban en su casa natal y tocando con las otras mozas del pueblo en los portales de las casas, unas vivencias y una sabiduría popular que siempre compartió y transmitió a las nuevas generaciones "para evitar que se pierdan".

Aquel reportaje de 2018 tuvo lugar semanas después de que recibiera en el Festival de la Sidra de Nava el premio "Manegueru de Nava", un galardón que le hizo especial ilusión. "No me creía que me llamaran desde Nava, estuvo muy bien, toqué el pandeiro y canté", rememoró.