Los contenedores de basura desaparecerán del centro de Cangas del Narcea y esta es la razón

Hacer desaparecer los grandes contenedores verdes de basura del centro de Cangas de Narcea y establecer un nuevo sistema de recogida de basura selectiva con cubos es el objetivo que se marca el equipo de gobierno cangués para mejorar el sistema de recogida de basura e incrementar la baja tasa de reciclaje actual en el municipio.

La primera experiencia se va a llevar a cabo en la zona centro del casco urbano de la villa. Se retirarán los contenedores de la vía, que en determinados días y zonas se pueden ver rebosantes de basura, lo que da una mala imagen, y en su lugar se establecerá una recogida selectiva con cubos según el día de la semana. “Lo que se va a proponer es un sistema en el que los trabajadores municipales depositarán los cubos de reciclaje para recoger la basura clasificada, cada día serán diferentes, y se recogerán y se llevarán al punto limpio de Tebongo”, explica el alcalde, José Luis Fontaniella.

Para llevar a cabo este cambio, el ayuntamiento tendrá que adquirir un vehículo adaptado a la recogida de cubos y en el que se pueda seleccionar la basura. Aseguran que no supondrá más gasto para las arcas municipales, ya que la compra del nuevo camión sustituirá al actual, por el que se paga un alquiler desde 2018.

El regidor hace hincapié en que se trata “de una prueba piloto” para comprobar su efectividad en la zona de la villa en la que más residuos se generan por tener más presencia la actividad comercial y hostelera, así como la residencial. Pero “podrá ser susceptible de modificación para su mejora”.

Además, de forma paralela se van a reforzar contenedores en la zona de la villa que quedan fuera del ámbito de actuación de esta prueba para que quienes no se puedan adaptar a los horarios de recogida, “puedan tener un apoyo y no se queden sin servicio”. La puesta en marcha del nuevo sistema de recogida de basura depende de lo que se alargue el trámite administrativo que se tiene que realizar para la compra del vehículo, no obstante, la intención es que en verano pudiera estrenarse.

La concejala de emprendimiento, Carmen Rodríguez, anuncia que habrá reuniones con el comercio y la hostelería para “trabajar en este nuevo sistema de recogida” y destaca que “los cambios permitirán tener una mejor imagen, pero al mismo tiempo debe ser un buen servicio para nuestros vecinos”. Por su parte, la edil de Turismo, Tania Rodríguez, considera necesaria esta actuación porque “no parece razonable que se esté invirtiendo para mejorar la actividad turística y tener en nuestras calles la imagen de esos contenedores de basura”.

Además, el Ayuntamiento anuncia que se reforzará la limpieza viaria con “una mejora de los servicios de limpieza en barrios a los que no se está atendiendo de forma efectiva”. Para ello, el contrato de limpieza viaria pasará a una nueva licitación de 400.000 euros, frente a los 290.000 que había hasta ahora.