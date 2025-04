Sentida despedida a la jueza que más años ha permanecido en el juzgado cangués

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas del Narcea cambia de titular. La jueza ovetense Silvia Fernández Suárez, que estuvo en este destino durante casi 10 años, se traslada a Avilés, pero antes de irse ha recibido una calurosa despedida por parte de abogados de la zona, en la que también han participado representantes del Colegio de Abogados de Oviedo, así como el personal del juzgado cangués, agentes de la policía judicial e incluso magistradas titulares de otros juzgados. Una despedida que sorprendió a la jueza, que reconoció sentirse "muy honrada y querida" y que la recibió como un reconocimiento a que en estos años "algo hice bien, al menos es el valor que le doy", subrayó Silvia Fernández.

Llegó a Cangas del Narcea en junio de 2015 y lo hacía también desde un municipio pequeño, de Sepúlveda (Segovia). A pesar de lo que se pueda pensar, trabajar en partidos judiciales pequeños y rurales, asegura la jueza, que también supone un buen bagaje para el desarrollo profesional.

Silvia Fernández recibe un detalle en su despedida de manos del abogado Juan Ramón Campo. / Cedida a LNE

"Trabajar en una zona rural no supone ningún límite al desarrollo profesional", aseguró la jueza, quien añadió que en Cangas del Narcea se trata la misma tipología de asuntos que pueden darse en una ciudad. Pero con un añadido: que aporta otro tipo de temas que en una ciudad no se tratan. "Precisamente, el entorno rural te da la peculiaridad de ver asuntos que en una ciudad no se dan, como temas de lindes de montes o herencias complejas", detalla.

En el ámbito penal también percibe diferencias en cómo abordar ciertos temas, como la violencia de género, donde se debe tener en cuenta que "las mujeres tienen acceso a menos recursos y en consecuencia les cuesta más denunciar".

En definitiva, Silvia Fernández se va de Cangas con el buen sabor de boca de haber vivido en "un sitio muy agradable y en el que me sentí muy bien acogida". Además, se lleva el título de haber sido la jueza que más tiempo ha permanecido en este partido judicial, por el que en unos cuarenta años pasaron en torno a diez jueces titulares y otros tantos sustitutos.

Su destino ahora estará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés, especializado en asuntos de violencia de género.