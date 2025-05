Las fiestas del Carmen de Cangas del Narcea ya tienen pregonero: "Me hace especial ilusión, como buen cangués me encantan"

"Ser campeón de España de rallyes es lo más grande que conseguí. Pero ser pregonero en Cangas es lo más grande que conseguiré". Así anunció ayer en las redes sociales el piloto cangués Alejandro Cachón el haber sido designado por la Comisión de Festejos de Cangas del Narcea (Cofeca) para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Carmen y la Magdalena.

"Es un orgullo para mí ser pregonero, porque desde pequeño siempre he vivido las fiestas, para todos los cangueses es una fecha muy importante y tiene un significado especial, y a mí como buen cangués me encantan y me hace especial ilusión poder ser el pregonero", confesaba a este diario el piloto, tras conocerse su nombramiento.

Cachón presume de ser un buen amante de las fiestas canguesas, que vive "con intensidad", dice. Forma parte desde niño de la Sociedad de Artesanos de Nuestra Señora del Carmen, entidad encargada de organizar el disparo pirotécnico de la Descarga, el 16 de julio, en la que Cachón participa activamente como tirador desde que cumplió 18 años.

Aparte, vive las fiestas desde dentro de una peña emblemática de Cangas, La Andolina, que también está de celebración al cumplir este año su medio siglo de existencia.

Por todo ello, a este joven cangués le llena de ilusión salir al balcón del Ayuntamiento de Cangas del Narcea el próximo 14 de julio, a las nueve de la noche, para leer su pregón e invitar a todos a disfrutar del Carmen y la Magdalena. Y espera poder vivir el momento "con mucha emoción y abrir las fiestas como se merecen, porque estaré delante de mis vecinos y muchos buenos amigos".

La presidenta de Cofeca y edil de Festejos, Alba García, destaca del pregonero elegido "su ejemplar trayectoria", así como su "arraigo en la tierra que le vio crecer". De hecho, en el mundo de los rallyes Cachón es conocido popularmente como el "Volador de Cangas".

Esta semana el vigente campeón de España de la especialidad celebra también el resultado de su debut en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), en la prueba disputada el fin de semana en Canarias y en la que logró un segundo puesto acompañado por su copiloto Borja Rozada y manejando el Toyota GR Yaris Rally2. "Estamos muy contentos con el resultado en la primera prueba del campeonato del mundo, que es el campeonato que vamos a disputar este año, empezar con un segundo puesto es algo increíble y nos da una motivación extra para afrontar las siguientes pruebas", afirma el piloto cangués, que no tendrá que esperar mucho para volver a demostrar su valía sobre el asfalto, puesto que dentro de dos semanas tendrá su segunda prueba del campeonato en Portugal.

Su sueño sería poder ganar el mundial, pero sabe que es algo complicado de conseguir "porque hay gente con mucha experiencia, pero vamos a hacerlo lo mejor posible y coger toda la experiencia posible para ganar en próximos años", avanza.

Con 18 años y el carné de conducir recién sacado, Alejandro Cachón se subió a un coche de rallyes y empezó a competir. Pero su afición por los coches comenzó mucho antes y con tan solo ocho años ya estaba metido en la competición con karts. Una pasión por el mundo del motor que le viene de su padre Joaquín Fernando Cachón Miranda, que corría en rallyes como amateur.

Su profesión también está vinculada a los coches, ya que es mecánico. Y una beca fue lo que le llevó a cumplir su sueño de ser piloto profesional.

En su palmarés destaca ser el campeón del Súpercampeonato de España de Rallyes de 2024. Un año brillante, en el que también logró el oro en la categoría de rallyes de asfalto, las consideradas olimpiadas del automovilismo.

Este mes de mayo añadirá otro reconocimiento a su currículo. El próximo día 27 recibirá un accésit en la 40 edición de la Gala del Deporte Asturiano que organiza el Principado de Asturias y que se celebrará en el auditorio del Centro Niemeyer de Avilés.