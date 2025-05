Cangas del Narcea, meca para los celiacos: "Aquí se les da seguridad a los pacientes"

Dice la presidenta de la Sociedad Española de Enfermedad Celiaca (SEEC), la investigadora Conchita Núñez, que las personas con celiaquía "sufren cuando salen de viaje", por eso, aplaude la propuesta de Cangas del Narcea, que este fin de semana celebra sus VII Jornadas Cangas sin Gluten. "Aquí se les ofrece seguridad a los pacientes y eso da alegría", señala la doctora sobre lo que considera "una idea buenísima". Se refiere a las jornadas y al empeño del concejo por convertirse en un paraíso sin gluten.

Núñez visitó por primera vez Cangas para participar en las ponencias científicas, dedicadas a la autoinmunidad. Junto a ella intervinieron el catedrático en inmunología Eduardo Arranz y la dietista-nutricionista especializada en enfermedades autoinmunes Marta Carmona. La sesión, en la que participaron más de cien personas llegadas desde diferentes puntos del país, estuvo presentada por la responsable de Celicidad, la canguesa Lorena Pérez.

Comenzó la sesión la nutricionista Marta Carmona, que hizo hincapié en la importancia de la alimentación para contar con un sistema inmunológico fuerte. Por su parte, el doctor Arranz explicó el funcionamiento del sistema inmunológico, centrándose en la respuesta inmune que puede generar el gluten. Por último Núñez cerró las ponencias hablando, entre otras cosas de la importancia de un buen diagnóstico.

A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, Núñez dijo que lo primero es acudir al médico antes de caer en el autodiagnóstico. En este sentido, alerta sobre el riesgo de retirar el gluten sin realizar primero las pruebas correspondientes. "Es importante no quitarse el gluten sin el diagnóstico porque sin gluten no se puede hacer y el paciente deberá volver a introducirlo. Lo peor es que mucha gente se siente bien al quitarlo y ya no quiere introducirlo y se queda en tierra de nadie", señala, al tiempo que lamenta que estos casos sean cada vez más frecuentes.

Conchita Núñez defendió el papel clave que juega la investigación, si bien lamentó que los muchos y buenos investigadores del país sufran la escasez de financiación. "Hay proyectos muy buenos, pero falta dinero", denunció. Por último, también se refirió a la necesidad de que los propios médicos se actualicen y se formen en esta enfermedad, "infravalorada" por muchos facultativos.

Cangas sin gluten continúa este domingo con varias exhibiciones de cocina sin gluten, además de un mercado gluten free y música. El patio del Ayuntamiento concentrará la actividad de 11 a 14 horas.