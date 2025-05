Los frixuelos vaqueiros también triunfan sin gluten (palabra de la canguesa Celia del Río)

Los frixuelos vaqueiros, o freisuelos, receta típica del Suroccidente, también se pueden hacer sin gluten. Así lo demostró la apicultora canguesa Celia del Río que realizó una degustación en las séptimas jornadas "Cangas sin gluten". La propuesta fue un éxito y hubo hasta colas de dos horas para probar esta exquisitez. Es una muestra más de la buena acogida que tiene esta cita a la que peregrinan cada año cientos de personas con celiaquía y sensibilidad al gluten/trigo no celiaca.

Cuenta Celia del Río, responsable de la miel "El Tío Ángel", que su sobrina es celiaca y como le daba pena que no pudiese degustar esta receta tradicional empezó a experimentar con un mix de harina de repostería sin gluten. "Hay que pillarles el punto porque no llevan las mismas cantidades que los tradicionales, esta harina es complicada, pero nosotros ya solo los hacemos así y quien los prueba dice que está mejor que los otros", señala.

Del Río colabora con "Cangas sin gluten" desde el inicio. Este año además de ejercer de improvisada cocinera, participó en el pequeño mercado de productos sin gluten. "Hubo ambiente, estuvo muy bien", señala, al tiempo que defiende que "vendemos miel cruda, un producto natural que está libre de gluten".

En la jornada de clausura tuvo un papel protagonista la cocina con dos " showcookings" a cargo de Mary Fernández y José Luis Suárez de El Fartuquín y de la jefa de cocina del grupo Divenire, la canguesa Liset Rubio. Esta última cocinó una focaccia de verduras y un bizcocho de naranja.

"Cocinar sin gluten es más complicado porque todos queremos lograr la misma textura que con él, pero hoy tenemos mogollón de productos que bien usados conseguimos que se parezca y que el consumidor no lo note", señala. Ella decidió pegar un giro a la carta de sus restaurantes (también tiene un obrador sin gluten) para acabar con el "calvario" que suponía que entrase en cocina una comanda celiaca. "Era un problema grande porque lógicamente no quieres hacer daño a nadie, así que decidimos cambiar las cartas", apunta. Es un camino que están siguiendo buen número de restauradoras pues "cada vez hay más alergias y no queda otra que adaptarse para seguir dando de comer y haciendo feliz a la gente".

Tras las degustaciones de cocina, que llenaron de gente el patio del Ayuntamiento, se clausuró el evento con la actuación del grupo El Perendengue.