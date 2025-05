El rastrillo solidario de Xedré ayudará a estudiar a niñas de Pakistán

Xedré, en Cangas del Narcea, se vuelca con la celebración de su rastrillo solidario, que celebra su séptima edición y que este año, además de recaudar fondos para la Asociación Contra el Cáncer en Asturias, destinará una parte de lo recaudado a la Fundación Sarabastall, que ayuda al desarrollo del valle Hushé, una zona muy remota de Pakistán. En concreto, a través del proyecto solidario "X Una +" del club Una a Una, que tiene al frente a la alpinista canguesa Rosa Fernández, se recauda dinero para dar la oportunidad de ir a la Universidad a niñas de esa zona.

El rastrillo lo organiza el restaurante funsiQuin de la localidad canguesa, que pensó que sería buena idea recabar la colaboración de la gente con donaciones de ropa, libros, decoración, bricolaje, etc., que ya no usan para ponerlo a la venta por precios muy económicos con la idea de recaudar fondos para fines solidarios. Una actividad con la que en los últimos años han logrado recaudar hasta 1.000 euros. Además, habilitan un lugar para acoger productos de higiene personal y comida no perecedera que se donará a Cruz Roja.

El rastrillo, que se mantiene durante hoy domingo, también ha estado acompañado por otras actividades. Por parte del club Una a Una se han organizado rutas de senderismo, así como una charla impartida por Rosa Fernández sobre su proyecto solidario, acompañada por la proyección de "Montañas vivas: voces y acciones que inspiran". La música también estuvo presente con un filandón de música asturiana con Xuacu Amieva, Tania Pereira y Pedro Pereira.

Además, esta actividad solidaria se enmarca dentro de la celebración de la sexta edición del Festival de ecoturismo "En peligro de extinción", que celebró sus primeras actividades este fin de semana y se alargará hasta el día 24 de mayo.