Un festival de experiencias para atraer visitantes a Cangas del Narcea, Degaña e Ibias

La sexta edición del Festival de Ecoturismo en Peligro de Extinción, que organiza la asociación de turismo rural Fuentes del Narcea, cerró su primer fin de semana de actividades con satisfacción por la respuesta del público. No se habían puesto unas expectativas muy altas porque decidieron iniciar la oferta de las actividades en un fin de semana normal, en el que además el tiempo no acompañó. Sin embargo, se sorprendieron con la llegada de reservas de última de hora.

"Al final todas las actividades programadas tuvieron gente, que además llegó a ellas porque las vio en el programa y les interesó, no porque ya estuviesen en Cangas y se les animara a ir a hacerlas", explica la presidenta de la asociación, Ana Llano, que asegura que este año "nos marcábamos el reto de no comenzar en el puente del 1 de mayo, donde ya hay gente en Cangas, sino atraer visitas en un fin de semana normal". No obstante, con la programación del festival también buscan llegar a la gente local, para que conozca los recursos que tiene la comarca.

Esta iniciativa aglutina en tres fines de semana una completa programación que ofrece las distintas actividades que se pueden disfrutar en la zona. Desde rutas por el monte, avistamiento de fauna, hasta catas de vinos en bodegas, talleres de cocina y de artesanía.

"Tuvo mucho éxito el taller de repostería en el restaurante FunsiQuin de Xedré, las catas de vino, y en la salida con Mirada Astur vieron tres osos y hasta nevar", celebra Llano.

La bodega la Verdea se unió por primera vez al festival y el bodeguero Luciano Gómez realiza una buena valoración de la experiencia. "Tuvimos una decena de personas un domingo, que de no ser por el festival serían cero, así que todo suma, además es importante que se vea las actividades que hacemos aquí, es una forma de promocionarse", subraya Gómez.

La programación continuará el sábado 17 y el domingo 18 de mayo y se cerrará el sábado 24 con un mercado natural y artesano en el Centro de Interpretación de Muniellos.