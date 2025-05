Cangas del Narcea, con los mineros de Vega de Rengos: así apoya el pueblo a la plantilla que dice que no tener "libertad" para trabajar

"Al menos, que nos den explicaciones". Fue uno de los lamentos de los mineros que se concentraron esta mañana en la plaza del Conde Toreno de Cangas del Narcea para reclamar "justicia". Comerciantes, hosteleros, políticos y vecinos acompañaron a la plantilla de la mina de Vega de Rengos (que explota la empresa Tyc Narcea para extraer antracita). "Es nuestro futuro, nuestras raíces, nuestro trabajo", indicó el minero José Antonio Rozas, quien empezó a trabajar en esta mina "desde el minuto cero". Él da fe de que no hay nada anómalo.

"Precisamente la incertidumbre es lo que peor llevamos", apunta. Desde el pasado seis de abril la mina está cerrada por orden del Principado. La plantilla sostiene que "no hay nada fuera de la legalidad" y que un fatídico accidente en otra mina (la de Cerredo) no puede comprometer el futuro de su empresa cuando no hay pruebas "objetivas" para hacerlo. "Cada quince días tenemos una inspección del Principado, nos preguntamos cuándo detectaron algo anómalo porque no hay ni un informe negativo", sostiene Rozas, para quien este asunto nada tiene que ver con la actividad de la empresa Tyc Special Research SL. "Más bien pensamos el algo político, porque no hay explicación técnica", añade.

La plantilla, formada por mineros de entre 25 y 55 años, es joven y ve en la minería "un futuro". Emilio Menéndez es uno de los veteranos. Empezó a trabajar en la minera en febrero de 2022, pocos meses después del inicio de la actividad en este punto de Vega de Rengos, en noviembre de 2021. "Nada justifica que estemos parados y nos parece hasta ilegal", sostiene con aplomo. Para este vecino cangués ninguna administración puede jugar con la libertad de un trabajador. "Nosotros solo queremos trabajar y además, lo hacemos con garantías porque nunca hubo un acta negativa pese a las numerosas inspecciones. ¿Qué está pasando entonces?, esa es nuestra pregunta", apunta.

Protesta celebrada en la plaza Conde Toreno. / R. A. S.

La movilización que se celebró a mediodía tuvo sobre todo un fin: "Hacer ver al Principado que no hay justificación para lo que hace". Los mineros contaron con el apoyo del pueblo cangués, que se volcó. Comercios cerrados y bares y restaurante sin atención. La estampa recordó tiempos pretéritos e hizo sentir a los cangueses más unidos que nunca. "Al final, por lo que luchas es por tu territorio", dice Emilio Fernández. El minero más veterano de la firma que solucionó parte del problema de la plantilla adelantando las vacaciones primero y con un ERTE después, asegura que, en un futuro, si la extracción de antracita sigue siendo la misma, "se barajaba ampliar la plantilla". "Hay que tener en cuenta dónde estamos; setenta empleos en Cangas del Narcea son muchos y si había previsión de crecimiento, la herida es mayor".

Según pudo saber este diario, la dirección general de Minas impuso el cierre por una supuesta discrepancia en las cantidades de carbón extraídas y utilizadas en el Proyecto de Investigación Complementaria autorizado. La minera, por su parte, niega problemas y asegura que estas discrepancias se han superado. Va más allá: no hay problemas con la seguridad y las inspecciones realizadas hasta la fecha, como relatan los mineros consultados por este diario, fueron correctas.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo manifestó hoy, viernes, que "está analizando la documentación remitida por la empresa en respuesta a los requerimientos realizados; el último, el 29 de abril". "Es necesario aclarar que el expediente administrativo solo afecta a un taller de la explotación, no al conjunto de actividades e instalaciones de la empresa", añaden las mismas fuentes de la Consejería.

El Principado también ofrece información sobre los ERTE. Indica que la Dirección General de Empleo "rechazó por defectos de forma tres expedientes de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor presentados por las mercantiles TYC Narcea Special Research, Logística del Narcea y Contratas del Narcea, que afectan a 14 trabajadores, dos de ellos pertenecientes a la primera sociedad". Las sociedades presentaron tres nuevos expedientes de regulación temporal de empleo "en este caso por causas organizativas y productivas (ETOP), que se están analizando por parte de la Dirección General de Empleo".

Participantes en la protesta. / R. A. S.

En la actualidad, solo se hace el mantenimiento de la mina y está activo el lavadero. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, en la empresa preocupa también lo que hay bajo tierra. En caso de no seguir trabajando, los huecos cavados podrían venirse abajo, tenderían a comprimirse, algo que supondría un antes y un después en la extracción del mineral en este punto. Además, la mina de Vega de Rengos, según los mineros, era "modelo" para el Principado hasta que ocurrió el accidente de Cerredo. "La mina no espera; y lo que se caiga será irrecuperable salvo que se disponga de una inversión millonaria", advierte un empresario relacionado con la minería.

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, aseguró que los mineros "no merecen que haya una decisión política que tenga suspendida la autorización" y reflexionó: "Han salido a la calle para ver si el presidente de Asturias escucha o no". Según Fontaniella, Fyc "es una empresa que vuelve a nacer de la minería sin subvenciones, con ilusión y con un proyecto de futuro muy interesante para toda la comarca suroccidental".