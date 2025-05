Maribel López Parrondo, profeta en su tierra: "Eres altavoz de nuestra lengua"

Cangas del Narcea rindió ayer un sentido homenaje a su vecina Maribel López Parrondo, estudiosa del folclore y pionera en la recuperación y recopilación del patrimonio musical del Suroccidente, principalmente. El teatro Toreno se llenó para celebrar la labor de investigación y de transmisión de la cultura tradicional que realizó y sigue realizando López Parrondo. Músicos, estudiosos vinculados al folclore llegados de toda la región, vecinos y familiares arroparon a la canguesa en un acto que se alargó más de dos horas y media y en el que no faltaron recuerdos, anécdotas y sobre todo la música y el baile.

"Tengo una emoción tremenda y estoy muy nerviosa porque no sé qué me voy a encontrar en el teatro", contaba la homenajeada justo antes de atravesar las puertas del local cangués, que estalló en un intenso aplauso con su entrada. Una larga ovación que hizo aflorar la emoción contenida.

Maribel López Parrondo con la gran castañuela y el ramo de flores que le entregaron durante el acto institucional del homenaje. / D. Álvarez

Su homenaje se enmarca en el cierre de la celebración de la "XVI Semana de las L.l.etras", en la que cada año, la concejalía de Cultura y el Servicio de Normalización Llingüística eligen a una persona del concejo que contribuya a preservar la llingua y la cultura tradicional. En el caso de Maribel López Parrondo, el reconocimiento le llega por su importante trabajo al rescatar cantares y melodías por los pueblos del concejo cangués desde los años setenta, logrando así conservar una parte muy importante del folclore.

Impartió clases en varias escuelas municipales de música, también en Cangas del Narcea, donde fue profesora y directora de la parte tradicional y formó parte de numerosos grupos de folclore. En la actualidad es integrante de "Lo Nueso", siendo su directora artística.

Maribel López Parrondo con David Varela, conductor del acto. / D. Álvarez

"La cultura tradicional hay que sentirla, la música tradicional no se escucha con los oídos, el baile tradicional no se mira con los ojos, eso sale todo del corazón, y esa música y ese baile te llevan a las raíces y si ese pueblo es el tuyo entonces ya quedas enganchada para toda la vida, porque te sientes parte de ese pueblo y sientes orgullo y respeto", reflexionó Maribel López Parrondo durante el acto, en el que recordó que su acercamiento a la tradición fue a través del baile.

"De pequeña me encantaba bailar y de aquella en cada pueblo había un grupo de baile regional femenino y ahí me fui", rememoró. Así se enganchó a la tradición y nació su inquietud por saber más. "Me dijeron que lo verdadero estaba en la gente mayor de los pueblos y empecé a recopilar y ya me enamoré totalmente", confesó. Y no solo aprendió de los informantes sino que se convirtió en un eslabón de la cadena de transmisión de esa cultura, formando a nuevas generaciones en el baile y el cante de esas piezas que se preservaban en los pueblos.

Maribel Lopéz, a la derecha, ante el público que llenó el teatro. / D. Álvarez

"Este reconocimiento no te lo damos, te lo devolvemos. Porque tú llevas tiempo siendo escudo, altavoz y refugio de nuestra lengua, de nuestro patrimonio inmaterial, de lo que somos en esencia", le reconoció la concejala de Cultura, Tanía Rodríguez, que le agradeció "que nos hayas enseñado con tu ejemplo que la cultura no es un adorno; es identidad, es historia, y es futuro también".

Tras el acto institucional, por el escenario pasaron diferentes músicos y grupos de baile, que le dedicaron mensajes, pero sobre todo le cantaron y bailaron. Rompieron el hielo componentes del grupo "Tsumerinos", de Limés, a los que ella formó en sus inicios. "Fue un grupo pionero en muchas cosas, el origen", aseguró.

Su grupo "Lo Nueso" cerró el acto con un cantar especialmente compuesto para ella al toque del pandero.