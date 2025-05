El turismo rural reivindica en Cangas la artesanía como "esencia de un destino"

Un mercado con veinticinco puestos de artesanía y emplazado en un espacio natural con vistas a la reserva natural integral de Muniellos puso ayer fin al Festival de Ecoturismo en Peligro de Extinción, que organiza la asociación de turismo rural Fuentes del Narcea. La organización se muestra satisfecha con el resultado de la iniciativa, que alcanza ya su sexta edición, con la que pretenden mostrar al visitante cómo se vive en la comarca, para lo que dan especial protagonismo al trabajo artesano, que es, en su opinión, "la esencia de un destino".

Visitantes en uno de los stands del mercado de artesanía. | D. ÁLVAREZ

Ana Llano, la presidenta del colectivo, tiene claro que "un destino turístico no es nada si no tiene a sus artesanos, que son los guardianes de la tradición". Por ello, señala que para posicionarse turísticamente lo que se necesita en un territorio "es que haya más artesanos, no más casas rurales". Algo que, afirma con orgullo, se cumple en la comarca de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. La excepción en un sector en el que "el 95 por ciento de los destinos venden lo que son, pero luego no lo pueden mostrar porque no quedan artesanos", asegura.

De este modo, el trabajo artesanal fue el protagonista del cierre del festival, con un mercado en el que tiene cabida todo tipo de producto artesanal de la comarca, pero también de concejos limítrofes, leoneses y del centro de Asturias. También lo fue en el homenaje del acto de clausura, en el que se nombró "Guardián Rural" al madreñero cangués Raúl Martínez, de la fábrica de madreñas de Pambley. "Para el sector del turismo es un orgullo que un artesano haya conseguido estar 60 años trabajando y haya pasado el legado a su hijo y que este siga trabajando", destaca Llano de la persona elegida este año para recibir el reconocimiento.

Además, su labor se vincula directamente con la temática elegida este año para convertir en lema "Bosquelízate", con el que quisieron destacar la importancia del bosque como entidad y la madera como fruto, y promover "un modelo de turismo sostenible, comprometido con la conservación del medio rural y el desarrollo local".

"Es una cita fantástica porque tenemos muy pocas ocasiones de mostrar la artesanía y mantener esta línea de que los expositores solo sean artesanos, eso da mucho valor al mercado", subraya una de las artesanas locales presentes Belén Fernández conocida por su marca "La Marquesa de Bisuyu". Para ella, estas citas, más allá de las ventas, ofrecen "la posibilidad de darse a conocer al público, pero también de conocer a otros artesanos y se van creando vínculos".

Aarón Iglesias y Adrián Sierra, de Tineo, llevaron sus creaciones de "La Curuxa Atelier" hasta Oballo porque comparten el espíritu del festival: "Dar valor a la cultura de la zona y a sus proyectos artesanos”. Algo que también buscan ellos con sus productos, en los que plasman una representación lingüística de la zona, recogiendo dichos y expresiones comunes en el Suroccidente.

Se estrenaron en el mercado los cangueses Ana Álvarez y Gil Menéndez con un nuevo proyecto, "Labienllegada", que propone cajas regalo pensadas para madres en el posparto, pero también para otras ocasiones, en las que tiran del producto local y artesano, "que nos sirve para diferenciarnos ante otras empresas", destacan.

A la explanada del centro de interpretación de Muniellos, donde se desarrolló el mercado, se fue acercando gente a lo largo del día, pero los incondicionales fueron los vecinos de Oballo, pueblo situado a poca distancia, que aplauden que se apueste por llevar este tipo de iniciativas a las zonas rurales mas alejadas de la villa. "Es una maravilla contar con esto aquí y más con este día", subrayan las vecinas Loli López y Agripina Álvarez.

El Festival de Ecoturismo, que se desarrolló durante los dos últimos fines de semana para mostrar la variedad de actividades que se pueden disfrutar en la comarca, se cierra con un balance positivo. "Pusimos las actividades en dos fines de semana normales, sin puentes, y conseguimos que llegase gente aquí por el festival, con sus entradas sacadas desde casa porque querían conocer la zona y hacer las experiencias", resalta Ana Llano.