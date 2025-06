¿Te acuerdas de Ceferino Arias "Chichi"? El cangués que vivió en primera línea el glorioso ascenso del Oviedo en la temporada 1932-1933

Los oviedistas viven este domingo pendientes del posible regreso de su equipo a la Primera División del fútbol español. No todo el mundo tiene la suerte de vivir desde dentro momento tan glorioso, pero hubo un cangués afortunado. Su nombre fue Ceferino Arias Arce, más conocido como "Chichi", y, aunque no formó parte del once inicial, sí que integraba la plantilla del Real Oviedo en la temporada 1932-1933, cuando se logró otro histórico ascenso, el primero del club carbayón a la máxima categoría. Chichi nació en Cangas en 1912 y falleció, a los 95 años, en 2007.

Con motivo de su fallecimiento, LA NUEVA ESPAÑA publicó un extenso reportaje recordando una vida ligada al fútbol desde la infancia. Sus primeros pinitos en el deporte se remontan a los años veinte del siglo pasado. Pronto empezó a destacar y, con tan solo 14 años, ya formaba parte de la primera plantilla del club cangués. Por entonces, la mayoría de los equipos denominados pequeños no estaba federada, por lo que se dedicaban a jugar "bolos" por las provincias de Asturias y León. Villablino, Laciana y Ponferrada son algunos de sus primeros recuerdos como futbolista.

Chichi en una imagen de archivo en su casa de Cangas. / LNE

Una llamada del Real Oviedo fue lo que lo catapultó a lo más alto. Con el equipo carbayón logró el que a la postre sería su mayor éxito deportivo, el ascenso a la Primera División. Este hecho le reportó la medalla de oro del club, impuesta personalmente por Carlos Tartiere, su presidente más carismático. Del equipo azul se pasó al eterno rival, el Sporting de Gijón, equipo del que guardaba grandes recuerdos, entre los que destaca una victoria por siete goles a uno frente al Deportivo de La Coruña. Su posición ideal siempre fue de medio centro, pero tuvo que adaptarse al carril izquierdo, circunstancia que no mermó para nada sus condiciones de futbolista. Fue entonces cuando el servicio militar truncó su evolución como futbolista de élite. Chichi se vio obligado a abandonar la disciplina rojiblanca para irse a León.

Lejos de abandonar el fútbol, fichó por la Cultural Leonesa, donde entre guardia y guardia logró obtener un campeonato de Castilla y León. Licenciado y de vuelta a casa, fichó por el Stadium de Avilés, que por entonces militaba en la Segunda División. Del conjunto avilesino siempre recordó una victoria por dos a cuatro al Sporting en el estadio de El Molinón. Después de este periplo, Chichi regresó a su Cangas natal para jugar de nuevo en el Narcea, pero de forma esporádica.

Chichi, a la derecha, durante el homenaje que le realizó el club cangués. / LNE

Fue solo un espejismo. Con 40 años a sus espaldas, Chichi volvió a la carga y fichó por el Praviano, que por entonces militaba en la Segunda regional, y se proclamó campeón de Asturias. Y ahí fue precisamente donde se produjo el único contratiempo de su carrera deportiva, una lesión de rodilla que lo apartó de los terrenos de juego durante dos años. Su espíritu luchador no le desanimó y, una vez se vio recuperado, volvió a jugar en el Narcea. Chichi sumaba 52 años y compartía vestuario con su hijo Luis, que también apuntaba maneras. Cuatro años después, con 56, Chichi decidió colgar las botas. Su última aparición pública tuvo lugar en 2006 cuando la Sociedad Deportiva Narcea, la escuadra con la que dio las primeras y últimas patadas al balón, le rindió un más que merecido homenaje a quien, además, era su socio de mayor antigüedad.

Su figura sigue presente en Cangas gracias a la Peña azul del concejo que lleva con orgullo el nombre de Ceferino Arias.