Al Narcea se le complica el ascenso tras perder 1-2 frente al Ribadesella: "No nos vamos a rendir"

La Sociedad Deportiva Narcea empezó con mal pie la ronda final por el ascenso a Primera Asturfútbol. Los de Andrés Linde cayeron 1-2 frente al Ribadesella en un partido disputado en casa, con El Reguerón lleno hasta la bandera. Sin embargo, los cangueses prometen dar la batalla hasta el final: "No nos vamos a rendir, vamos a trabajar toda la semana para intentar ir a Ribadesella e intentar voltear el marcador".

El entrenador, Andrés Linde, resume para LA NUEVA ESPAÑA un partido "muy intenso y muy equilibrado" donde el equipo "jugó más con el corazón que con la cabeza, se entregó en todos los sentidos y no nos llegó para ganar". Cuenta Linde que un penalti parado por el equipo contrario en el minuto 6 de partido hizo decaer a los locales. Aunque hubo ocasiones por ambos lados, el equipo visitante se fue al descanso por delante en el marcador.

"En el segundo tiempo más de lo mismo, salimos con mucho corazón, poca cabeza y con bastante ansiedad, pero generando ocasiones y no parando de competir", apunta Linde, que se muestra orgulloso de unos jugadores que no se vinieron abajo con el 0-2 y siguieron "peleando y trabajando, recortando distancias". Lograron marcar y hasta pudieron empatar el partido, pero no pudo ser.

Linde reconoce que los de Ribadesella fueron "ligeramente mejores y se llevan una victoria justa y una ventaja muy importante de cara al partido de vuelta", al tiempo que lamenta que varios jugadores, que ya jugaron infiltrados por diferentes lesiones, acabaran tocados. Confía ahora en que se puedan recuperar para el próximo partido.

"Acabamos un poco tocados en el aspecto anímico porque el campo estaba lleno, había mucha ilusión y no pudimos brindar como mínimo una victoria. Pase pase lo que pase el responsable de un resultado negativo soy yo. La campaña de los jugadores fue de diez. Si no conseguimos el ansiado ascenso, la temporada sigue siendo espectacular. Me dolería no subir por los futbolistas, porque lo merecen todo y son dignos de la camiseta que llevan desde los cinco años. Vamos a ir a por todas a Ribadesella", concluye Linde.